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الأهلي يقترب من ضم لاعب عراقي

Time منذ 55 دقيقة
Views 1814
Comment 1
الأهلي يقترب من ضم لاعب عراقي

ماجد محمد (صدى):
ترغب إدارة نادي الأهلي في ضم مدافع الشرطة العراقي، سعد الناطق، خلال فترة الانتقالات الشتوية .

وأكدت تقارير صحفية أن النادي بصدد التعاقد مدافع النادي العراقي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

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أحدث التعليقات

Reem
لاحول ولا قوة الا بالله
ابوبدر
الله يشفيه ويهديه.
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
عطعوط
مهنة يعض المخادعين للتكسب صحيح....وبالمقابل مهنة بعض المحتاجين ذوي التعليم المنخفض والمقطوعين من شجرة وكثير من النساء الذين لا عائل لهم....سوال كم الحد الادنى الذي يحتاجه انسان ليعيش من سكن وملبس ومأكل ومشرب وتنقل...الخ ؟
رااايق
حسناً ***

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