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بالفيديو.. جدل كبير لحالة متسول على طرق الرياض

Time منذ ساعة
Views 3878
Comment 7
بالفيديو.. جدل كبير لحالة متسول على طرق الرياض

سعيد العجل (صدى):
شهد أحد طرق الرياض مؤخراً ظهور بعض المتسولين بين المركبات الأمر الذي يزيد من أضرار مشكلة التسول بين الإشارات المرورية والشوارع والأحياء .

وأظهر مقطع فيديو متداول أحد المتسولين في تقاطع شارع حمزة مع شارع الأمير مساعد بن عبد الرحمن بالرياض ، وكان ممزق الثياب وفي حالة يُرثى لها .

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين متعاطف معه ومطالب بضرورة مضاعفة جهود مكافحة التسول والتحقق من الحالات المستحقة بالفعل لتقديم الدعم لها ، مؤكدين أن حكومة المملكة لا تتوانى عن مساعدة المحتاجين من المواطنين أو غير المواطنين .

وتعكف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالتعاون مع الجهات المختصة على الإنتهاء من مشروع نظام لمكافحة التسول بجانب آلية متبعة مع المتسولين مع الأخذ في الإعتبار أنها باتت "مهنة للكسب " لدى بعض المخادعين .

Time واتساب

أحدث التعليقات

Reem
لاحول ولا قوة الا بالله
ابوبدر
الله يشفيه ويهديه.
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
عطعوط
مهنة يعض المخادعين للتكسب صحيح....وبالمقابل مهنة بعض المحتاجين ذوي التعليم المنخفض والمقطوعين من شجرة وكثير من النساء الذين لا عائل لهم....سوال كم الحد الادنى الذي يحتاجه انسان ليعيش من سكن وملبس ومأكل ومشرب وتنقل...الخ ؟
رااايق
حسناً ***

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