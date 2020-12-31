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أسباب سحب مستحضر صيدلاني من السوق والتصرف السليم حال استخدامه

Time منذ 36 دقيقة
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أسباب سحب مستحضر صيدلاني من السوق والتصرف السليم حال استخدامه

الرياض (صدى):
أكدت هيئة الغذاء والدواء اليوم الخميس أنه يحق سحب المستحضر الصيدلاني من السوق لعدة أسباب تخص جودته .

وقالت " الغذاء والدواء " أنه يمكن معرفة المنتج المسحوب برقم التشغيلة الموجود على العبوة .

وأشارت أن سحب المستحضر يكون نتيجة لخلل في جودته ويتم استدعاء تشغيلة / تشغيلات محددة أو جميع التشغيلات المتأثرة من المستحضر الصيدلاني من السوق المحلي .

وأوضحت أن رقم التشغيلة هو رقم تعريفي مطبوع بجانب تاريخ الإنتاج والإنتهاء يظهر عادةً على الغلاف الخارجي للمنتج ، ويدل على دفعة من المستحضر التي تحمل نفس الرقم الذي يرمز له بـ " lot no , batch no “ ، وتم تصنيعها بوقت واحد .

وحول أهم الأسباب لسحبه: خلل في المواصفات الفيزيائية ، أو خلل في الغلاف الخارجي ، أو خطأ في معلومات الدواء على العبوة ، أو تلوث المستحضر ، أو قصور في تركيز المادة الفعالة .

ويجب على المريض فور علمه بأن الدواء تم سحبه ، التوقف عن استخدامه فوراً ، وااستمرار تناول الدواء إلى حين مراجعة الطبيب المختص وتوفير البديل .

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الزعيم لا يقف على احد كم جاء وكم رحل لاعبين والزعيم ثابت في مواصلة حصد البطولات وإعتلاء المنصات ورفع الكؤوس المحلية والقارية
kkkk
اي قوطي يخرس ماهو شائنك يا اخر الدوري انت لاتفقه كوره
مواطن
جعلها الله امطار خير ورحمة واعم بها ارجاء البلاد والعباد
kkkk
الترشيحي والاموال الغير معرووف مصدرها او الدعم الخفي وهو واضح ماهو خفي
أبو أمجد
ماقصر ادي الي عليه جمل الله حاله وكثر الله من أمثاله بطل هاجم من أجل الزعيم بكل مايملك بالتوفيق للبطل عمر نتمي له حياه افضل

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