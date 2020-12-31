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توجه لتحصيل المقابل المالي على العامل الوافد كل ثلاثة أشهر

Time منذ ساعة
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توجه لتحصيل المقابل المالي على العامل الوافد كل ثلاثة أشهر

الرياض (صدى):
تدرس وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحصيل المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد كل ثلاثة أشهر بدلاً من تحصيلها بشكل سنوي .

وأكدت مصادر خلال ورشة عمل بغرفة مكة المكرمة التجارية أن هذا النظام سيكون أيسر على المنشأة وسيحل الكثير من الإشكاليات.

في سياق متصل سيتم تفعيل مبادرة تحت عنوان " تحسين التعاقد " بين العامل والمنشأة وستكون مغادرة العامل الوافد إلى بلاده أيسر مع ضمان حق المنشأة ، بحيث يتم دفع الشرط الجزائي إذا رغب العامل في المغادرة قبل مدة العقد لمدة عامين .

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الزعيم لا يقف على احد كم جاء وكم رحل لاعبين والزعيم ثابت في مواصلة حصد البطولات وإعتلاء المنصات ورفع الكؤوس المحلية والقارية
kkkk
اي قوطي يخرس ماهو شائنك يا اخر الدوري انت لاتفقه كوره
مواطن
جعلها الله امطار خير ورحمة واعم بها ارجاء البلاد والعباد
kkkk
الترشيحي والاموال الغير معرووف مصدرها او الدعم الخفي وهو واضح ماهو خفي
أبو أمجد
ماقصر ادي الي عليه جمل الله حاله وكثر الله من أمثاله بطل هاجم من أجل الزعيم بكل مايملك بالتوفيق للبطل عمر نتمي له حياه افضل

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