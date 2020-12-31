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بدء إجازة منتصف العام الدراسي اليوم ولمدة أسبوعين

Time منذ ساعة
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بدء إجازة منتصف العام الدراسي اليوم ولمدة أسبوعين

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم بدء أجازة منتصف العام الدراسي بنهاية دوام اليوم الخميس للطلاب والطالبات بجميع المراحل الدراسية وكذلك الطواقم التعليمية والإدارية .

ومن المقرر أن تُستأنف الدراسة في 4 جمادي الآخر الموافق 17 / يناير / 2012 م حتى اجازة عيد الفطر من 17 رمضان الموافق 28 / 4 / 2021 م ثم تستأنف بعد العيد يوم 6 / 10 / 1442 هـ الموافق 17 / 5 / 2021 م وحتى نهاية العام الدراسي في 22 / 10 / 1442 هـ الموافق 2 / 6 / 2021 م .

ونجحت وزارة التعليم في اجتياز الفصل الدراسي الأول من العام الحالي بنظام الدراسة عن بُعد وكذلك إجراء الإختبارات عن بُعد مع الحفاظ على التحصيل الدراسي للطلاب في عام إستثنائي مع ظروف الجائحة .

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الزعيم لا يقف على احد كم جاء وكم رحل لاعبين والزعيم ثابت في مواصلة حصد البطولات وإعتلاء المنصات ورفع الكؤوس المحلية والقارية
kkkk
اي قوطي يخرس ماهو شائنك يا اخر الدوري انت لاتفقه كوره
مواطن
جعلها الله امطار خير ورحمة واعم بها ارجاء البلاد والعباد
kkkk
الترشيحي والاموال الغير معرووف مصدرها او الدعم الخفي وهو واضح ماهو خفي
أبو أمجد
ماقصر ادي الي عليه جمل الله حاله وكثر الله من أمثاله بطل هاجم من أجل الزعيم بكل مايملك بالتوفيق للبطل عمر نتمي له حياه افضل

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