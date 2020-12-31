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فتح باب القبول والتسجيل بديوان وزارة الداخلية على ثلاث رتب

Time منذ 43 دقيقة
Views 2200
فتح باب القبول والتسجيل بديوان وزارة الداخلية على ثلاث رتب

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس فتح باب القبول والتسجيل بديوان الوزارة برتب " عريف ، جندي أول ، جندي " رجال .

وأكدت الإدارة العامة للقبول المركزي بالوزارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت 18 / 5 / 1442هـ وحتى يوم الخميس 23 / 5 / 1442 هـ .

الشروط :

1- أن يكون المتقدم سعودي الصل والمنشأ بإستثاء من نشأ مع والديه لخدمة الدولة في الخارج .

2- ألا يكون قد سبق له التعيين في وظسفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية أو تم إنهاء خدماته من إحدى الكليات العسكرية أو من وظيفة حكومية .

3- حسن السير والسلوك وهدم الإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

4- ألا يكون متزوج من غير سعودية .

5- مناسبة الطول مع الوزن وفقاً للائحة الطبية .

6- المؤهل العلمي والفني المناسب مصدق عليه من جهة الإختصاص .

7- يجب معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة .

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
وبعد يتحمل السلم من مكان عمله الله لايبلانا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
الله يشفي كل مريض
ابو عبدالعزيز
الحوادث تقع من الجميع رجالاً ونساءً والحمد لله على سلامتها، وقيادة المرأة خيار إضافي للعائلة، الحمدلله على هذا القرار الرائع والموفق، ووفق الله سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين لمافيه خير الدين الوطن والمواطن.

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