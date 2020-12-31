فتح باب القبول والتسجيل بديوان وزارة الداخلية على ثلاث رتب

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس فتح باب القبول والتسجيل بديوان الوزارة برتب " عريف ، جندي أول ، جندي " رجال .
وأكدت الإدارة العامة للقبول المركزي بالوزارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت 18 / 5 / 1442هـ وحتى يوم الخميس 23 / 5 / 1442 هـ .
الشروط :
1- أن يكون المتقدم سعودي الصل والمنشأ بإستثاء من نشأ مع والديه لخدمة الدولة في الخارج .
2- ألا يكون قد سبق له التعيين في وظسفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية أو تم إنهاء خدماته من إحدى الكليات العسكرية أو من وظيفة حكومية .
3- حسن السير والسلوك وهدم الإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
4- ألا يكون متزوج من غير سعودية .
5- مناسبة الطول مع الوزن وفقاً للائحة الطبية .
6- المؤهل العلمي والفني المناسب مصدق عليه من جهة الإختصاص .
7- يجب معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة .
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا