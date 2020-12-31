وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة باب التقديم على 19 وظيفة شاغرة في الرياض والمدينة المنورة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- فني آشعة علاجية أول ، قسم الأورام " عدد ثلاث وظائف " ، العمل بمدينة الأمير سلطان العسكرية بالرياض .
2- قابلة قانونية عدد " 12 وظيفة " ، في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض .
3- نائب أول جهاز هضمي ومناظير " خبر ة سنتين " ، في مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة .
4- طبيب نائب أول " الأعصاب " عدد 3 وظائف ، خبرة سابقة ، في الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض .
وحول موعد التقديم، أكدت أنه متاح بدءً من اليوم الخميس 16 / 5 / 1442 هـ ، الموافق 31 / 12 / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا