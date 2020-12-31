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وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

Time منذ ساعة
Views 1872
وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة باب التقديم على 19 وظيفة شاغرة في الرياض والمدينة المنورة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- فني آشعة علاجية أول ، قسم الأورام " عدد ثلاث وظائف " ، العمل بمدينة الأمير سلطان العسكرية بالرياض .

2- قابلة قانونية عدد " 12 وظيفة " ، في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض .

3- نائب أول جهاز هضمي ومناظير " خبر ة سنتين " ، في مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة .

4- طبيب نائب أول " الأعصاب " عدد 3 وظائف ، خبرة سابقة ، في الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض .

وحول موعد التقديم، أكدت أنه متاح بدءً من اليوم الخميس 16 / 5 / 1442 هـ ، الموافق 31 / 12 / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

 

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
وبعد يتحمل السلم من مكان عمله الله لايبلانا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
الله يشفي كل مريض
ابو عبدالعزيز
الحوادث تقع من الجميع رجالاً ونساءً والحمد لله على سلامتها، وقيادة المرأة خيار إضافي للعائلة، الحمدلله على هذا القرار الرائع والموفق، ووفق الله سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين لمافيه خير الدين الوطن والمواطن.

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