ارتفاع أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
صعدت أسعار الذهب اليوم، الخميس، في المملكة ، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 227.85 ريال ، وبلغ الذهب عيار 21 سعر 199.73 ريال، والذهب عيار 18 سجل 170.89 ريال.
فيما تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال تداولات الخميس، مع تراجع الدولار ، لكنها تتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي في عقد زمني.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير هامشيًا 0.1% عند 1891.6 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:40 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
فيما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4% عند 1887.14 دولار للأوقية، لكنه لا يزال مرتفعًا هذا الشهر بحوالي 6.3%، وبمعدل 24.5% خلال 2020، متجهًا نحو تسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2010.