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سعر ومواصفات هاتف Vivo Y20 لعام 2021

Time منذ ساعة
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سعر ومواصفات هاتف Vivo Y20 لعام 2021

وكالات (صدى):
أزاحت شركة فيفو الصينية الستار عن هاتفها الجديد" Vivo Y20 " لعام2021 في ماليزيا، والذي يأتي بشاشة IPS LCD مقاس 6.51 بوصة.

ويملك الهاتف هيكل بلاستيكي يبلغ وزنه 192 غراما، بجانب معالج ميديا تيك هيليو P35 مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويعتمد الهاتف على نظام التشغيل Android 10، ويحتوي على كاميرا رئيسة بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

والجدير بالذكر أن الهاتف يأتي بمستشعر بصمات أصابع جانبي، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن 10 وات، بينما يبلغ سعره 148دولارا.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
وبعد يتحمل السلم من مكان عمله الله لايبلانا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
الله يشفي كل مريض
ابو عبدالعزيز
الحوادث تقع من الجميع رجالاً ونساءً والحمد لله على سلامتها، وقيادة المرأة خيار إضافي للعائلة، الحمدلله على هذا القرار الرائع والموفق، ووفق الله سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين لمافيه خير الدين الوطن والمواطن.

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