سعر ومواصفات هاتف Vivo Y20 لعام 2021

وكالات (صدى):
أزاحت شركة فيفو الصينية الستار عن هاتفها الجديد" Vivo Y20 " لعام2021 في ماليزيا، والذي يأتي بشاشة IPS LCD مقاس 6.51 بوصة.
ويملك الهاتف هيكل بلاستيكي يبلغ وزنه 192 غراما، بجانب معالج ميديا تيك هيليو P35 مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.
ويعتمد الهاتف على نظام التشغيل Android 10، ويحتوي على كاميرا رئيسة بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.
والجدير بالذكر أن الهاتف يأتي بمستشعر بصمات أصابع جانبي، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن 10 وات، بينما يبلغ سعره 148دولارا.