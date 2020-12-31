شركة حمد محمد الرقيب تعلن عن وظائف شاغره

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية عن توفر وظائف شاغره بالرياض والهفوف لحملة الدبلوم فأعلى ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- منسق توصيل بالرياض ، ويشترط شهادة الدبلوم أو البكالوريوس وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة ، ولا يشترط الخبره .
2- مساعد مدير المتجر ، لحملة الدبلوم والبكالوريوس ، إجادة الإنجليزية ، لا يشترط الخبره .
وحول موعد التقديم أبانت الشركة أنه متاح بدء من اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب .هنا
هنا