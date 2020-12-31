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شركة حمد محمد الرقيب تعلن عن وظائف شاغره

Time منذ ساعة
Views 1652
شركة حمد محمد الرقيب تعلن عن وظائف شاغره

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية عن توفر وظائف شاغره بالرياض والهفوف لحملة الدبلوم فأعلى ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- منسق توصيل بالرياض ، ويشترط شهادة الدبلوم أو البكالوريوس وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة ، ولا يشترط الخبره .

2- مساعد مدير المتجر ، لحملة الدبلوم والبكالوريوس ، إجادة الإنجليزية ، لا يشترط الخبره .

وحول موعد التقديم أبانت الشركة أنه متاح بدء من اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب .هنا

هنا

 

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
وبعد يتحمل السلم من مكان عمله الله لايبلانا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
الله يشفي كل مريض
ابو عبدالعزيز
الحوادث تقع من الجميع رجالاً ونساءً والحمد لله على سلامتها، وقيادة المرأة خيار إضافي للعائلة، الحمدلله على هذا القرار الرائع والموفق، ووفق الله سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين لمافيه خير الدين الوطن والمواطن.

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