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القيادة تهنئ رئيسة سلوفاكيا بذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها

Time منذ ساعتين
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القيادة تهنئ رئيسة سلوفاكيا بذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة زوزانا كابوتوفا رئيسة الجمهورية السلوفاكية، بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيدة زوزانا كابوتوفا رئيسة الجمهورية السلوفاكية، بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

سبحان الله
للاامنة جتني مخالفة بنفص طريقة وانا متاكد اني رابط الحزام ولكن الصورة غير واضحة قدمت العتراض مرتين وترفض مع العلم جنتي مخالفة بعدها قيمتها 1000 ريال وقدمت العتراض وشرحت الوضع وسبب مخالفتي وقبلوها . وبصراحة رحت دفعة 150 وانا فرحان .
محمد
اللهم أصلح نساء وبنات المسلمين نسأل الله لهم الهداية
ابو نواف
كل هذا وما عرفتم مقصدة يبي زي راعي الكامري احد يعوضة بسيارة استغفر الله الحديد يتعوض والله الناس انهبلت كل شي تصوير
خالد الحربي
لاحول والاقوة الابالله العلي العظيم ، حسبي الله ونعم الوكيــــــــل .
النشمي
اللف يوفق النصر

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