طريقة تسجيل موظفات القطاع الخاص في برنامج " وصول "

الرياض (صدى):
وجه صندوق تنمية الموارد البشرية اليوم الخميس المرأة العاملة في القطاع الخاص للتسجيل والإستفادة من برنامج دعم نقل المرأة العاملة " وصول " .
وأكد أنه يمكن التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية :
1- إنشاء حساب أو تسجيل الدخول إلى بوابة " طاقات " .
2- التقديم من خلال الضغط على برنامج وصول في قائمة برامجنا .
3- تقوم المتقدمة بتحديد موقعي المنزل والعمل ثم الضغط على " التسجيل في البرنامج " .
4- سيتم ارسال رابط تفعيل الخدمة إلى نفس عنوان البريد الإلكتروني المسجل في " طاقات " .
5- تقوم المتقدمة بتفعيل خدمة وصول عن طريق الرابط المرسل لها من مزودي الخدمة " مثلاً أوبر أو كريم " .