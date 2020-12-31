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طريقة تسجيل موظفات القطاع الخاص في برنامج " وصول "

Time منذ ساعة
Views 1686
طريقة تسجيل موظفات القطاع الخاص في برنامج " وصول "

الرياض (صدى):
وجه صندوق تنمية الموارد البشرية اليوم الخميس المرأة العاملة في القطاع الخاص للتسجيل والإستفادة من برنامج دعم نقل المرأة العاملة " وصول " .

وأكد أنه يمكن التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية :

1- إنشاء حساب أو تسجيل الدخول إلى بوابة " طاقات " .

2- التقديم من خلال الضغط على برنامج وصول في قائمة برامجنا .

3- تقوم المتقدمة بتحديد موقعي المنزل والعمل ثم الضغط على " التسجيل في البرنامج " .

4- سيتم ارسال رابط تفعيل الخدمة إلى نفس عنوان البريد الإلكتروني المسجل في " طاقات " .

5- تقوم المتقدمة بتفعيل خدمة وصول عن طريق الرابط المرسل لها من مزودي الخدمة " مثلاً أوبر أو كريم " .

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أحدث التعليقات

سبحان الله
للاامنة جتني مخالفة بنفص طريقة وانا متاكد اني رابط الحزام ولكن الصورة غير واضحة قدمت العتراض مرتين وترفض مع العلم جنتي مخالفة بعدها قيمتها 1000 ريال وقدمت العتراض وشرحت الوضع وسبب مخالفتي وقبلوها . وبصراحة رحت دفعة 150 وانا فرحان .
محمد
اللهم أصلح نساء وبنات المسلمين نسأل الله لهم الهداية
ابو نواف
كل هذا وما عرفتم مقصدة يبي زي راعي الكامري احد يعوضة بسيارة استغفر الله الحديد يتعوض والله الناس انهبلت كل شي تصوير
خالد الحربي
لاحول والاقوة الابالله العلي العظيم ، حسبي الله ونعم الوكيــــــــل .
النشمي
اللف يوفق النصر

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