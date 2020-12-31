الأعداد السابقة للصحيفة

فوضى وهلع في "مصرف حزب الله" والعملاء يسحبون الودائع

Time منذ 10 دقائق
Views 1428
فوضى وهلع في "مصرف حزب الله" والعملاء يسحبون الودائع

وكالات (صدى):
سيطر حالة من الفوضى والهلع على عملاء مصرف حزب الله اللبناني " شبكة مؤسسة القرض الحسن " بعد تعرض الموقع الإلكتروني للقرصنة وتهديد مستحقات العملاء .

وسارع العملاء إلى سحب ودائعهم والتوقف عن الدفع وسط مخاوف من العقوبات الأمريكية على المصرف بجانب كشف معلومات كثيرة عن بياناتهم .

وعلى الرغم من حملة حزب الله على الإنترنت التي أكدوا خلالها أن ما يحدث ممنهج وفي سياق الحملات ضده ، إلا أن التوقعات تشير إلى إنهيار الثقة تماماً مع العملاء خاصةً وأنهم فئة محددة تتعامل مع المصرف على أساس التعاطف معه ولكن لا يوجد أي ثقة في سرية العملاء وهي أهم القواعد المصرفية ، وفقاً لـ " الشرق الأوسط " .

الجدير بالذكر أن " مصرف حزب الله " يملك عشرات الفروع إلا أنه مؤسسة غير قانونية وغير مرخصة من المصرف اللبناني وتعمل خارج النظام المصرفي ، كما أنه درج لدى الولايات المتحدة كجهة داعمة للإرهاب .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالخاين الخسيس .. .. قليل هذا الحكم في حق هاالمجرم ..
ابو محمد 😎 ✍️
عفيه عليكم يا ابطال .. .. يا من لا ترضون الخضوع للفرس المجوس النجوس ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الى جهنم ، ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملااالي ........................................ .
🚴‍♀️
بشكل علمي... هي استشاريه دخاتره ... وانا استشاري سياكل... ومع هذا كلامها غلط ... على اي اساس تتكلم....؟ نصايحها لا يستطيع احد يقوله الا مراكز الابحاث العالميه الموثوقه وبعد تجارب وابحاث موثقه ...

أخر الأخبار

فوضى وهلع في "مصرف حزب الله" والعملاء يسحبون الودائع
فوضى وهلع في "مصرف حزب الله" والعملاء يسحبون الودائع
Time منذ 10 دقائق Views 1428
وظيفة إدارية شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة
وظيفة إدارية شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة
Time منذ 25 دقيقة Views 1428
رجل يتسلل لمنزل صديقه ويغتصب ابنته بعنف
رجل يتسلل لمنزل صديقه ويغتصب ابنته بعنف
Time منذ 31 دقيقة Views 623
بالفيديو.. حرق وتمزيق صور "سليماني" بالتزامن مع ذكرى تصفيته
بالفيديو.. حرق وتمزيق صور "سليماني" بالتزامن مع ذكرى تصفيته
Time منذ 35 دقيقة Views 1523
أمريكا تسجل نهاية أخطر سفاح في تاريخها قتل 93 امرأة
أمريكا تسجل نهاية أخطر سفاح في تاريخها قتل 93 امرأة
Time منذ 40 دقيقة Views 646
"الحصيني " يكشف أجواء إجازة نهاية الأسبوع في عدة مناطق
"الحصيني " يكشف أجواء إجازة نهاية الأسبوع في عدة مناطق
Time منذ 45 دقيقة Views 1777
"أبل " تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن بالمملكة
"أبل " تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن بالمملكة
Time منذ 53 دقيقة Views 1708
بالفيديو.. "أروى عمر" تقيم حفلة لتوديع العزوبية
بالفيديو.. "أروى عمر" تقيم حفلة لتوديع العزوبية
Time منذ ساعة Views 912
صورة نادرة للملك سعود والرئيس المصري محمد نجيب رحمهم الله
صورة نادرة للملك سعود والرئيس المصري محمد نجيب رحمهم الله
Time منذ ساعة Views 900
اليوم..ثلاث مواجهات قوية بالدوري وصراع القمة يشتعل بين الهلال والشباب
اليوم..ثلاث مواجهات قوية بالدوري وصراع القمة يشتعل بين الهلال والشباب
Time منذ ساعة Views 1872