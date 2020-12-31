فوضى وهلع في "مصرف حزب الله" والعملاء يسحبون الودائع

وكالات (صدى):
سيطر حالة من الفوضى والهلع على عملاء مصرف حزب الله اللبناني " شبكة مؤسسة القرض الحسن " بعد تعرض الموقع الإلكتروني للقرصنة وتهديد مستحقات العملاء .
وسارع العملاء إلى سحب ودائعهم والتوقف عن الدفع وسط مخاوف من العقوبات الأمريكية على المصرف بجانب كشف معلومات كثيرة عن بياناتهم .
وعلى الرغم من حملة حزب الله على الإنترنت التي أكدوا خلالها أن ما يحدث ممنهج وفي سياق الحملات ضده ، إلا أن التوقعات تشير إلى إنهيار الثقة تماماً مع العملاء خاصةً وأنهم فئة محددة تتعامل مع المصرف على أساس التعاطف معه ولكن لا يوجد أي ثقة في سرية العملاء وهي أهم القواعد المصرفية ، وفقاً لـ " الشرق الأوسط " .
الجدير بالذكر أن " مصرف حزب الله " يملك عشرات الفروع إلا أنه مؤسسة غير قانونية وغير مرخصة من المصرف اللبناني وتعمل خارج النظام المصرفي ، كما أنه درج لدى الولايات المتحدة كجهة داعمة للإرهاب .