بالفيديو.. حرق وتمزيق صور "سليماني" بالتزامن مع ذكرى تصفيته

وكالات (صدى):
أشعلت صور قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني غضب الشارعين الفلسطيني والعراقي بالتزامن مع إحياء ذكرى إغتياله في ضربة جوية أمريكية مطلع 2020 .
وأظهرت مقاطع فيديو تمزيق العراقيين لصور سليماني التي نشرتها ميلشيات الحشد الشعبي ، واعتقلت الميلشيات ثلاثة أشخاص في منطقة الإصلاح الزراعي قاموا بحرق صور سليماني وأبو مهدي المهندس .
كما قام فلسطينيون بحرق صور سليماني التي نشرتها حماس في الشوارع بعد اعترافها الرسمي بالقي تمويل من إيران ، وفقاً لـ " العربية " و"الحدث ".
وأكد الشارع الفلسطيني رفضه لإحياء ذكرى تصفيته بعد أن تسبب في مقتل عشرات الآلاف من السوريين والعراقيين .