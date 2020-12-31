الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. حرق وتمزيق صور "سليماني" بالتزامن مع ذكرى تصفيته

Time منذ 35 دقيقة
Views 1520
Comment 1
بالفيديو.. حرق وتمزيق صور "سليماني" بالتزامن مع ذكرى تصفيته

وكالات (صدى):
أشعلت صور قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني غضب الشارعين الفلسطيني والعراقي بالتزامن مع إحياء ذكرى إغتياله في ضربة جوية أمريكية مطلع 2020 .

وأظهرت مقاطع فيديو تمزيق العراقيين لصور سليماني التي نشرتها ميلشيات الحشد الشعبي ، واعتقلت الميلشيات ثلاثة أشخاص في منطقة الإصلاح الزراعي قاموا بحرق صور سليماني وأبو مهدي المهندس .

كما قام فلسطينيون بحرق صور سليماني التي نشرتها حماس في الشوارع بعد اعترافها الرسمي بالقي تمويل من إيران ، وفقاً لـ " العربية " و"الحدث ".

وأكد الشارع الفلسطيني رفضه لإحياء ذكرى تصفيته بعد أن تسبب في مقتل عشرات الآلاف من السوريين والعراقيين .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالخاين الخسيس .. .. قليل هذا الحكم في حق هاالمجرم ..
ابو محمد 😎 ✍️
عفيه عليكم يا ابطال .. .. يا من لا ترضون الخضوع للفرس المجوس النجوس ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الى جهنم ، ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملااالي ........................................ .
🚴‍♀️
بشكل علمي... هي استشاريه دخاتره ... وانا استشاري سياكل... ومع هذا كلامها غلط ... على اي اساس تتكلم....؟ نصايحها لا يستطيع احد يقوله الا مراكز الابحاث العالميه الموثوقه وبعد تجارب وابحاث موثقه ...

أخر الأخبار

فوضى وهلع في "مصرف حزب الله" والعملاء يسحبون الودائع
فوضى وهلع في "مصرف حزب الله" والعملاء يسحبون الودائع
Time منذ 10 دقائق Views 1414
وظيفة إدارية شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة
وظيفة إدارية شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة
Time منذ 25 دقيقة Views 1424
رجل يتسلل لمنزل صديقه ويغتصب ابنته بعنف
رجل يتسلل لمنزل صديقه ويغتصب ابنته بعنف
Time منذ 30 دقيقة Views 619
بالفيديو.. حرق وتمزيق صور "سليماني" بالتزامن مع ذكرى تصفيته
بالفيديو.. حرق وتمزيق صور "سليماني" بالتزامن مع ذكرى تصفيته
Time منذ 35 دقيقة Views 1520
أمريكا تسجل نهاية أخطر سفاح في تاريخها قتل 93 امرأة
أمريكا تسجل نهاية أخطر سفاح في تاريخها قتل 93 امرأة
Time منذ 40 دقيقة Views 646
"الحصيني " يكشف أجواء إجازة نهاية الأسبوع في عدة مناطق
"الحصيني " يكشف أجواء إجازة نهاية الأسبوع في عدة مناطق
Time منذ 45 دقيقة Views 1777
"أبل " تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن بالمملكة
"أبل " تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن بالمملكة
Time منذ 53 دقيقة Views 1708
بالفيديو.. "أروى عمر" تقيم حفلة لتوديع العزوبية
بالفيديو.. "أروى عمر" تقيم حفلة لتوديع العزوبية
Time منذ ساعة Views 912
صورة نادرة للملك سعود والرئيس المصري محمد نجيب رحمهم الله
صورة نادرة للملك سعود والرئيس المصري محمد نجيب رحمهم الله
Time منذ ساعة Views 900
اليوم..ثلاث مواجهات قوية بالدوري وصراع القمة يشتعل بين الهلال والشباب
اليوم..ثلاث مواجهات قوية بالدوري وصراع القمة يشتعل بين الهلال والشباب
Time منذ ساعة Views 1872