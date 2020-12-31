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"الحصيني " يكشف أجواء إجازة نهاية الأسبوع في عدة مناطق

Time منذ 45 دقيقة
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"الحصيني " يكشف أجواء إجازة نهاية الأسبوع في عدة مناطق

الرياض (صدى):
كشف باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني أجواء أجازة نهاية الأسبوع من اليوم الخميس حتى يوم السبت .

وتوقع " الحصيني " أجواء معتدلة نهاراً ومن باردة وباردة جداً ليلاً على الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية المدينة النبوية والشرقية معتدل نهاراً باردة ليلاً .

وقال " الحصيني " أن الأجواء في مكة وجازان والساحل الغربي من جدة الى جازان تميل للحرارة نهاراً معتدلة في الليل .

أما في دول الخليج من معتدلة نهاراً , وليلاً من لطيفة الى تميل للبرودة مع رطوبة نسبية تلطف الأجواء والرياح شمالية من خفيفة الى معتدلة السرعة في وسط وشمال الخليج وشمال شرقية الى شرقية في جنوبية .

وكان " الحصيني " قد توقع كذلك هطول أمطار في عدة أماكن متفرقة بالمملكة ، منبهاً بإرتداء الملابس الثقيلة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالخاين الخسيس .. .. قليل هذا الحكم في حق هاالمجرم ..
ابو محمد 😎 ✍️
عفيه عليكم يا ابطال .. .. يا من لا ترضون الخضوع للفرس المجوس النجوس ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الى جهنم ، ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملااالي ........................................ .
🚴‍♀️
بشكل علمي... هي استشاريه دخاتره ... وانا استشاري سياكل... ومع هذا كلامها غلط ... على اي اساس تتكلم....؟ نصايحها لا يستطيع احد يقوله الا مراكز الابحاث العالميه الموثوقه وبعد تجارب وابحاث موثقه ...

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