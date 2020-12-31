"الحصيني " يكشف أجواء إجازة نهاية الأسبوع في عدة مناطق

الرياض (صدى):
كشف باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني أجواء أجازة نهاية الأسبوع من اليوم الخميس حتى يوم السبت .
وتوقع " الحصيني " أجواء معتدلة نهاراً ومن باردة وباردة جداً ليلاً على الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية المدينة النبوية والشرقية معتدل نهاراً باردة ليلاً .
وقال " الحصيني " أن الأجواء في مكة وجازان والساحل الغربي من جدة الى جازان تميل للحرارة نهاراً معتدلة في الليل .
أما في دول الخليج من معتدلة نهاراً , وليلاً من لطيفة الى تميل للبرودة مع رطوبة نسبية تلطف الأجواء والرياح شمالية من خفيفة الى معتدلة السرعة في وسط وشمال الخليج وشمال شرقية الى شرقية في جنوبية .
وكان " الحصيني " قد توقع كذلك هطول أمطار في عدة أماكن متفرقة بالمملكة ، منبهاً بإرتداء الملابس الثقيلة .
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