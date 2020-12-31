بالفيديو..استشارية توجه نصيحة هامة لمن سبق إصابتهم بالفيروس

الرياض (صدى):
نصحت استشارية مكافحة العدوى الدكتورة شادن وفا، الأشخاص الذين سبق إصابتهم بفيروس كورونا المُستجد بأخذ اللقاح المضاد للفيروس.
وقالت شادن، إنه من الأفضل لمن أصيب بفيروس كورونا سابقاً أخذ اللقاح، معللة ذلك بأن " الفيروس مُتغيرا ".
وأضافت: " كما أن بعض مَن أصيبوا بأعراض خفيفة لم تتكون لديهم الأجسام المضادة بنسبة كافية لمقاومة الفيروس " .
وأشارت إلى أن التأثير المتوقع لتحور الفيروس على فاعلية اللقاح سيكون بسيطاً ولا يُذكر، وأن لقاحي كورونا، والإنفلونزا الموسمية لا يتعارضان ولا يغني أحدهما عن الآخر.