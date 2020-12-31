الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ ساعة
Views 1652
Comment 1
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئيًا والفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الممطرة على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

Time واتساب

أحدث التعليقات

نجاة محمد
استغفر الله
نجاة محمد
ربنا يوفقة
نجاة محمد
تستاهل الاعدام اللي سوتة حرام
faessal
العاقبة
faessal
الله يستر من العاقية

أخر الأخبار

انتحار فتاة بعدما واجهها خطيبها بصورها الإباحية مع صديقه!
انتحار فتاة بعدما واجهها خطيبها بصورها الإباحية مع صديقه!
Time منذ 19 دقيقة Views 396
الهلال يحسم مصير خربين
الهلال يحسم مصير خربين
Time منذ 25 دقيقة Views 1696
بالفيديو..استشارية توجه نصيحة هامة لمن سبق إصابتهم بالفيروس
بالفيديو..استشارية توجه نصيحة هامة لمن سبق إصابتهم بالفيروس
Time منذ ساعة Views 1975
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
Time منذ ساعة Views 1652
بالفيديو..تركي آل الشيخ لمنتقديه: " جلدي جلد تمساح "
بالفيديو..تركي آل الشيخ لمنتقديه: " جلدي جلد تمساح "
Time منذ ساعة Views 2448
حادث مروع بالباحة والأهالي يطالبون بإزدواجية طريق العقيق - كرا
حادث مروع بالباحة والأهالي يطالبون بإزدواجية طريق العقيق - كرا
Time منذ ساعتين Views 1932
احتفالا بيوم ميلاده..لقطات نادرة لخادم الحرمين الشريفين
احتفالا بيوم ميلاده..لقطات نادرة لخادم الحرمين الشريفين
Time منذ ساعتين Views 2512
سيناتور جمهوري يعتزم الطعن بفوز بايدن
سيناتور جمهوري يعتزم الطعن بفوز بايدن
Time منذ ساعتين Views 1899
لحظة إنقاذ متحدثة الصليب الأحمر باليمن من إنفجار مطار عدن
لحظة إنقاذ متحدثة الصليب الأحمر باليمن من إنفجار مطار عدن
Time منذ 3 ساعات Views 2320
رجل يجبر طليقته على العيش معه ويرفض توثيق الطلاق
رجل يجبر طليقته على العيش معه ويرفض توثيق الطلاق
Time منذ 3 ساعات Views 896