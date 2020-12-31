لحظة إنقاذ متحدثة الصليب الأحمر باليمن من إنفجار مطار عدن

فهمي محمد (صدى):
أُصيبت المتحدثة الرسمية باسم الصليب الأحمر في اليمن يارا خواجة، بجروح أثناء تواجدها في مطار عدن أثناء التفجير الذي شهده، أمس الأربعاء، مستهدفًا وفد الحكومة اليمنية الجديدة لدى وصولهم.
وشهد مطار عدن الدولي في اليمن انفجارات، إثر استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيين وإعلاميين.
ووقع الهجوم الإرهابي بعد يومين من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي.
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