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لحظة إنقاذ متحدثة الصليب الأحمر باليمن من إنفجار مطار عدن

Time منذ ساعة
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لحظة إنقاذ متحدثة الصليب الأحمر باليمن من إنفجار مطار عدن

فهمي محمد (صدى):
أُصيبت المتحدثة الرسمية باسم الصليب الأحمر في اليمن يارا خواجة، بجروح أثناء تواجدها في مطار عدن أثناء التفجير الذي شهده، أمس الأربعاء، مستهدفًا وفد الحكومة اليمنية الجديدة لدى وصولهم.

وشهد مطار عدن الدولي في اليمن انفجارات، إثر استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيين وإعلاميين.

ووقع الهجوم الإرهابي بعد يومين من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي.

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أحدث التعليقات

فيصل
ليتكم رقدوا؟؟؟ ههههههه
abdul
من جماعة عنزة ولو طارت .
بويعقوب
الحمدلله على نعمة الهلال يابنو فقر الدفع الخلفي بينقذكم من الهبوط يالسلق
بويعقوب
يابنو فقر اكلو تبن انت وياه راع الفار يعرف نفسه اللي 5 ضربات جزاء حسبت له غير صحيح ورجع يقول سحر وبعدين طرد المدرب وأحمد موسى. وقام يكتب شيك بدون رصيد صدق من سماكم بنو فقر يالسلق
فيصل
زلايب وهمج حقهم.

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