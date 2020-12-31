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أول تعليق من " التعليم " على واقعة ملفات الطلاب الملقاة في الطريق بحفر الباطن 

Time منذ 9 ساعات
Views 4938
أول تعليق من " التعليم " على واقعة ملفات الطلاب الملقاة في الطريق بحفر الباطن 

حفر الباطن (صدى):
علق المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن إبراهيم السليمان، اليوم الأربعاء، على قيام الإدارة بإتلاف أي ملفات تحتوي على وثائق رسمية "أصول" للطلاب أو غيرهم، قائلا:" معلومات لا أساس لها من الصحة ".

وأوضح " السليمان"، أنه يتم حفظها لحين تسليمها عهدة لصاحبها، مبينا أن الإدارة ستقوم بالتحقق من مرجعية هذه الوثائق، وفي حال كونها تابعة لإدارة التعليم ستحال للجنة الإتلاف المختصة لاتخاذ ما يلزم نظامًا.

يذكر أن أحد المواطنين عثر أثناء خروجه في نزهة عائلية بالمحافظة، على عدد من الملفات الخاصة بالطلاب ملقاة في الطريق، وبها مستندات تخص أولياء الأمور مثل صورة الهوية الوطنية وسجل الأسرة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالخاين الخسيس .. .. قليل هذا الحكم في حق هاالمجرم ..
ابو محمد 😎 ✍️
عفيه عليكم يا ابطال .. .. يا من لا ترضون الخضوع للفرس المجوس النجوس ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الى جهنم ، ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملااالي ........................................ .
🚴‍♀️
بشكل علمي... هي استشاريه دخاتره ... وانا استشاري سياكل... ومع هذا كلامها غلط ... على اي اساس تتكلم....؟ نصايحها لا يستطيع احد يقوله الا مراكز الابحاث العالميه الموثوقه وبعد تجارب وابحاث موثقه ...

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