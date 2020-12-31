"أبل " تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن بالمملكة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة آبل عن توفر وظائف شاغرة بمجال المبيعات للعمل في "الهفوف ، والدمام ، والرياض ، والخرج ، والخبر ، والمدينة المنورة ، وجدة " .
وأوضحت أن الوظيفة المطلوبة بمسمى " مستشار حلول آبل " ، ويجب توفر الشروط التالية :
- القدرة على التأثير والتحفيز والتفاوض وفقاً لأهداف مبيعات أبل .
- خبرة عمل ف يبيئة ديناميكية للمبيعات وتنمية ولاء العملاء .
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة .
- حلول إستثنائية تعتمد على البيع والتدريب .
وأبانت أن التقديم متاح بدءً من تاريخ أمس الأربعاء 15 / 5 / 1442 هـ الموافق 30 / 12 / 2020 م ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا