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بالفيديو..الشتري يوضح " هل تنتهي عدة الأرملة بسقوط الحمل أم لا "

Time منذ 45 دقيقة
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بالفيديو..الشتري يوضح " هل تنتهي عدة الأرملة بسقوط الحمل أم لا "

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، موقف المرأة المعتدة، التي مات عنها زوجها وكانت حاملا وأجهضت، وهل تنتهي عدتها بسقوط حملها الذي كان عمره شهرين أم لا.

وقال الشتري: " المرأة المتوفى عنها زوجها لها أحوال، فإذا كانت حاملا عند وفاة الزوج تعتد عند وضع الحمل مهما كانت المدة ".

وتابع: " والحالة الثانية إذا لم تكن حاملا فتعتد 4 أشهر و10 أيام، لكن لو قدر أنها أسقطت ننظر فإن تبين فيه أعضاء آدمية فالعدة تنتهي " .

وأضاف: " أما إذا كان ما سقط ليس فيه أعضاء آدمية، فلاتنتهي عدتها بذلك لأن هذا مجرد علقة برحمها، وطالما الحمل كان شهرين فهو لم يتخلق بعد، فعليها انتظار 4 أشهر و10 أيام ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
بلبل البحر
للمسلم على المسلم حقوق.. ومنها إذا مرض أن يعوده.. وليس إذا مرض أن تشمت فيه.. فهذا التنمر من هذا الانسان يدل على قلة عقله وضعف دينه بل وقلة أخلاقه.. وبالنسبة لهذه الأم العظيمة فأجرك على الله تعالى على صبرك على ما ابتلاك الله به وعلى صبرك على جهل الجاهلين عليكِ.. الله يقر عينك بشفاء بنتك
أبو عبدالله الحربي
سعودية خير المنطقة والشعوب مستهدفة ونحن طويق نطوق مطوق الشعوب 😐
أبو كنان
يده ملوثة بآلاف الأبرياء من السوريين والعراقيين وقلبه مليء بالضغينة والحقد على سكان المنطقة العربية وحكوماتها خصوصا المملكة وتعلق حماس صورته وتصفه بالشهيد؟! سلمت يد من مزقت صورته
أبو عبدالله الحربي
غسيل الإخوان واردغان المصب قطرة ..الشعب القطري حلم بأمل ولاكن بأمل حلم ومستقبل أخذ مكاني مقطر ياليته مال ولاكن أحزاب إرهاب عشرون 20 20 حزب حزب وجا 20واحد والواحد آلله سبحانه وأحد والسعودي يقول الشعوب تريد وأحد الأعمار.. شجرة الدمارتسقط 21 سنة عمار ويلك يالي تعدينا جبل الشعوب طويق ☝

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