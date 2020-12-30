قراصنة يفضحون أردوغان ويكشفون عن حجم ثروته

أنقرة (صدى):
كشف فريق القراصنة " أنونيموس " -مجموعة هجومية سياسية- أن رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، يمتلك أرصدة في البنوك المحلية والأجنبية تتخطى الـ 350 مليار دولار.
وطالب القراصنة أردوغان باقتراح البنك المناسب حال تواجد معهم أكثر من 350 مليار دولار من غسيل الأموال.
ونشر القراصنة رسمًا جرافيتي للفنان الإنجليزي الشهير " بانسكي "، الذي أظهر أردوغان وهو يحمل زكيبة ممتلئة بالأموال التي تتساقط من كثرتها، ويظهر نجل الرئيس بلال أردوغان في الخلفية وهو يجمع هذا المال المتساقط، تحت عنوان “لم يتغير شيئا بالنسبة لعائلة أردوغان منذ العام 2002”.
ويستهدف أعضاء مجموعة " أنونيموس " أفرادًا أو مؤسسات يتهمونهم بإساءة استخدام المنصب والظلم وانتهاك الحقوق.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد التركي يترنح بين مجموعة من الضغوطات الاقتصادية والمالية المحلية، وعقوبات، يتحملها فقراء تركيا، ضحايا سياسة أردوغان.