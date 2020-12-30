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قراصنة يفضحون أردوغان ويكشفون عن حجم ثروته

Time منذ 40 دقيقة
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قراصنة يفضحون أردوغان ويكشفون عن حجم ثروته

أنقرة (صدى):
كشف فريق القراصنة " أنونيموس " -مجموعة هجومية سياسية- أن رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، يمتلك أرصدة في البنوك المحلية والأجنبية تتخطى الـ 350 مليار دولار.

وطالب القراصنة أردوغان باقتراح البنك المناسب حال تواجد معهم أكثر من 350 مليار دولار من غسيل الأموال.

ونشر القراصنة رسمًا جرافيتي للفنان الإنجليزي الشهير " بانسكي "، الذي أظهر أردوغان وهو يحمل زكيبة ممتلئة بالأموال التي تتساقط من كثرتها، ويظهر نجل الرئيس بلال أردوغان في الخلفية وهو يجمع هذا المال المتساقط، تحت عنوان “لم يتغير شيئا بالنسبة لعائلة أردوغان منذ العام 2002”.

ويستهدف أعضاء مجموعة " أنونيموس " أفرادًا أو مؤسسات يتهمونهم بإساءة استخدام المنصب والظلم وانتهاك الحقوق.

الجدير بالذكر أن الاقتصاد التركي يترنح بين مجموعة من الضغوطات الاقتصادية والمالية المحلية، وعقوبات، يتحملها فقراء تركيا، ضحايا سياسة أردوغان.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
السؤال : من اين لك هذا ، وانت جاي مامعك ولا واحد باالعشرة الاف من هذا المبلغ المليونيري ، ياهذا ..؟؟
شبح
والله في حريم افضل من سواقات الهمج بعض الرجال والقرار في صالح المجتمع اول كان يذلها ويعينها السواق الأجنبي وتحت رحمته وكوارث أخلاقية ووو وبعدين والله عيب عليك وليس من أخلاق الرجال تفضح بالمسكينة قريبتك وأهلك اعوذ بالله من أخلاقك وهبللك والله عيب وقلة أدب وحياء المفروض توقف معها وتشجعها مهب تتحسب عليها وتصورها داخل الحفرة بالسيارة. لاحول ولا قوة الابالله كنك خسران بورش او مرسيديس. صحيح إنك فضيحة ونكبة والله يعين المسكينة عليك . وين قول الرسول رفقا بالقوارير ووووووووو وووو و
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // حرامي متفرس وعلى السرقات متمرس ...
ابو رياض الحربي
المصور فاشل من الطبقة الاولى

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