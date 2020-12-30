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أول تعليق من " التعليم " على واقعة ملفات الطلاب الملقاة في الطريق بحفر الباطن 

Time منذ 5 دقائق
Views 1223
أول تعليق من " التعليم " على واقعة ملفات الطلاب الملقاة في الطريق بحفر الباطن 

الشرقية (صدى):
علق المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن إبراهيم السليمان، اليوم الأربعاء، على قيام الإدارة بإتلاف أي ملفات تحتوي على وثائق رسمية "أصول" للطلاب أو غيرهم، قائلا:" معلومات لا أساس لها من الصحة ".

وأوضح " السليمان"، أنه يتم حفظها لحين تسليمها عهدة لصاحبها، مبينا أن الإدارة ستقوم بالتحقق من مرجعية هذه الوثائق، وفي حال كونها تابعة لإدارة التعليم ستحال للجنة الإتلاف المختصة لاتخاذ ما يلزم نظامًا.

 

يذكر أن أحد المواطنين عثر أثناء خروجه في نزهة عائلية بالمحافظة، على عدد من الملفات الخاصة بالطلاب ملقاة في الطريق، وبها مستندات تخص أولياء الأمور مثل صورة الهوية الوطنية وسجل الأسرة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // الله من القمل بهاالشرشوفه اللي نشوفه ..
OMAR TEEB
يالي يصور خايف يشوفونه يصور وينطق منهم حتا هو مو مستوعب المنظر معذور. واضحه جدااا حراس أمن مع شباب الله يهدي الجميع....
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
صايره ذيبه ...
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // شمس تطلع خبر يبان ..... وقالوا : مع التحقيق يبان الحقيق ..

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