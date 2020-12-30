شاهد.. لحظة القبض على 4 مواطنين اعتدوا على الحراسات الأمنية في مجمع تجاري بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت الأجهزة الأمنية بالرياض من القبض على 4 مواطنين، اعتدوا على الحراسات الأمنية المدنية في أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض.
وجاء ذلك بعد منعهم من الدخول لمخالفتهم الإجراءات الصحية الاحترازية من فيروس كورونا.
وتبين أنه جرى إيقافهم واستكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة وإحالتهم النيابة العامة.
وكان مقطع فيديو، رصد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الشبان في مجمع تجاري بالرياض.
وبدا في الفيديو مجموعة من الشبان يتشاجرون مع بعضهم البعض، داخل مجمع تجاري وسط تجمهر عدد من الأشخاص، حيث حظي بتفاعل لافت.
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