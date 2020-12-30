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شاهد.. صورة نادرة للشيخ صباح الأحمد بمقناص المغرب 

Time منذ 25 دقيقة
Views 1564
شاهد.. صورة نادرة للشيخ صباح الأحمد بمقناص المغرب 

خالد الظفيري (صدى):
أظهرت صورة نادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح-رحمه الله-بمقناص المغرب، حيث أثارت إعجاب متداوليها.

وبدا في الصورة النادرة الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله- يقف خارج سيارة داخلها صقرين، ينظر إليهما بإبتسامة متواضعة، حيث لاقت تفاعلا وانتشارا واسعا.

وكان الديوان الأميري الكويتي، أعلن عن وفاة أمير الكويت الشيخ  صباح الأحمد الجابر الصباح، فيما نقلت الكويت، في 18 يوليو الماضي، بعض صلاحيات أمير البلاد لولي عهده، نواف الأحمد الجابر الصباح 83 عاما، إثر دخول الأمير المستشفى.

وجدير بالذكر أن الشيخ صباح الأحمد ولد في 16 يونيو عام 1929، ودخل  "المدرسة المباركية" ومن ثم أوفده إلى بعض الدول لاسيما الأجنبية منها للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية التي ساعدته في ممارسة العمل بالشأن العام، وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يرافق والده في رحلاته الخارجية.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // الله من القمل بهاالشرشوفه اللي نشوفه ..
OMAR TEEB
يالي يصور خايف يشوفونه يصور وينطق منهم حتا هو مو مستوعب المنظر معذور. واضحه جدااا حراس أمن مع شباب الله يهدي الجميع....
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
صايره ذيبه ...
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // شمس تطلع خبر يبان ..... وقالوا : مع التحقيق يبان الحقيق ..

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