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قرار عاجل من رابطة الدوري بشأن الحقوق التجارية للمسابقة والأندية 

Time منذ ساعة
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قرار عاجل من رابطة الدوري بشأن الحقوق التجارية للمسابقة والأندية 

ماجد محمد (صدى):
رفع رئيس وأعضاء مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –، على الدعم اللامحدود الذي يجده قطاع الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وحرص وجهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ومـتابعـتـه المستمرة لكل ما من شأنه تطوير كرة القدم السعودية والأندية على حد سواء.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي غير العادي الذي عقد اليوم برئاسة المهندس عبدالعزيز العفالق وبحضور المدير التنفيذي للرابطة، عبدالعزيز الحميدي وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالله كبوها، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقدم المدير التنفيذي للرابطة عرضاً عن الحقوق التجارية وسير إجراءات العمل بالتعاون مع الشركة الاستشارية واللجنة التجارية المشكلة من قبل المجلس.

وأقر مجلس إدارة الرابطة العمل على حصر الحقوق التجارية للدوري والأندية وتطويرها، وإعادة صياغة لائحة الحقوق التجارية بما يضمن زيادة المداخيل المالية لمسابقة الدوري والأندية، مع استمرار التسويق غير الحصري لحين طرحها بشكل عاجل كمنافسة، وعرضها على اللجنة التجارية والمجلس لاعتمادها، إضافة إلى المضي قدماً في إجراءات طرح منافسة بيع الحقوق التجارية للدوري بشكل حصري بما يحقق أفضل قيمة سوقية، ويضمن معايير المنافسة والشفافية.

واتفق المجلس على قيام الأندية بتزويد الرابطة بكافة الشركات المتعثرة المتعاقدة مع الأندية والتي لم تلتزم بالعقود التي أُبرمت، إلى جانب ضرورة عقد ورش عمل مع اللجان التجارية ومسؤولي التسويق في الأندية، من أجل الوصول إلى أفضل ممارسات التسويق الرياضي، التي من شأنها أن تزيد من القيمة التسويقية للدوري والأندية، بما يعود بالنفع على كرة القدم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // الله من القمل بهاالشرشوفه اللي نشوفه ..
OMAR TEEB
يالي يصور خايف يشوفونه يصور وينطق منهم حتا هو مو مستوعب المنظر معذور. واضحه جدااا حراس أمن مع شباب الله يهدي الجميع....
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
صايره ذيبه ...
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // شمس تطلع خبر يبان ..... وقالوا : مع التحقيق يبان الحقيق ..

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