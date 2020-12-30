بالصور.. الهلال يُنهي تحضيراته الميدانية لمواجهة الشباب بحضور الأمير نواف بن سعد

نواف السالم (صدى):
أظهر فريق نادي الهلال مساء اليوم، تحضيراته الميدانية، استعدادا لمواجهة الشباب غدًا.
وركز المدير الفني " رازفان لوشيسكو " في المران على الجوانب الفنية، فيما تابع المران رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ " فهد بن سعد بن نافل ".
وشرح الجهاز الفني التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد على كامل الملعب، فيما اختتم "رازفان" المران بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية.
وشهد مران الهلال مساء اليوم حضور صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس النادي سابقًا، ولم يشارك "هتان باهبري" في مران اليوم، نظير تعرضه لإنفلونزا، حيث دخل اللاعبون فور نهاية المران إلى مقر المعسكر، تأهبا لخوض مواجهة الغد.