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«التأمينات»: متطلبات صرف تعويض الدفعة الواحدة وشروط رده

Time منذ ساعة
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«التأمينات»: متطلبات صرف تعويض الدفعة الواحدة وشروط رده

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، متطلبات وحالات صرف تعويض الدفعة الواحدة.

وأوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أنه إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لصرف المعاش، فإنه يُصرف للمشترك أو أفراد عائلته في حال وفاته تعويض من دفعة واحدة.

وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طريقة وآلية حساب تعويض الدفعة الواحدة حيث يتم حساب التعويض للفترة قبل 1/1/1422هـ بواقع (6%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين وذلك عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الستين شهرًا الأولى، وبواقع (7%) عن كل شهر يزيد على ذلك.

كما يتم حساب التعويض للفترة بعد 1/1/1422هـ بواقع (10%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين وذلك عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الستين شهرًا الأولى، وبواقع (12%) عن كل شهر يزيد على ذلك، ويتم توزيع قيمة التعويض بالتساوي بين أفراد العائلة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // الله من القمل بهاالشرشوفه اللي نشوفه ..
OMAR TEEB
يالي يصور خايف يشوفونه يصور وينطق منهم حتا هو مو مستوعب المنظر معذور. واضحه جدااا حراس أمن مع شباب الله يهدي الجميع....
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
صايره ذيبه ...
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // شمس تطلع خبر يبان ..... وقالوا : مع التحقيق يبان الحقيق ..

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