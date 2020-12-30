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المملكة على موعد مع الأمطار خلال ساعات 

Time منذ ساعة
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المملكة على موعد مع الأمطار خلال ساعات 

الرياض (صدى):
أعلن الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن هطول أمطار خلال الساعات المقبلة ويوم غد الخميس على عدة مناطق بالمملكة. 

وأضاف " الحصيني " بمداخلة لإذاعة " الرياض ":" من المتوقع هطول أمطار بالمثلث الجغرافي الذي يشمل تبوك وحائل والجوف ويمتد للحدود الشمالية وما زالت فرصة الأمطار هذه الليلة ".

وأشار " الحصيني ":"  يُتوقع أيضًا هطول أمطار خفيفة لمتوسطة، غدًا الخميس، على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل، وتمتد لأجزاء من المدينة المنورة ومكة المكرمة، والباحة وعسير وجازان والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض ". 

وتابع أن درجة الحرارة الصغرى في جازان وجدة وينبع،  تكون من 23 إلى 28 درجة مئوية، بينما تكون درجة الحرارة العظمى من 32 إلى 35 درجة مئوية؛ لذلك تعد تلك المواقع مشتى لمن يعاني من البرد. 

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أحدث التعليقات

ابن حزم
ههههه ليه زعلانه
ابن حزم
الله يرده إلى أهله سالم معافا
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
عاشق النصر
سيعود النصر شامخا رغم انف الحاقدين
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله

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