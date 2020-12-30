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موعد إيقاف استقبال طلبات منتج تمويل عقار قائم

Time منذ ساعة
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موعد إيقاف استقبال طلبات منتج تمويل عقار قائم

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الإسكان، أنه بدءاً من تاريخ الأول من يناير 2021 سيتم إيقاف استقبال طلبات منتج تمويل عقار قائم.

وأضافت وزارة الإسكان:" سنواصل تقديم الدعم من خلال القرض المدعوم للحصول على مختلف الحلول السكنية التي يوفرها برنامج سكني لأهالينا ".

وكان نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة العسكر، أعلن عن استقبال طلبات من لديهم مستمسكات شرعية أو مبايعات أو إحياءات قديمة، ولم يحصلوا على صكوك تملك خلال الفترة الماضية يوم 20 من شهر ديسمبر الجاري.

وأشار إلى أن تقديم الطلبات سيكون متاحاً لمن لديهم مستمسكات شرعية أو مبايعات قيمة ولم يتسن لهم الحصول على صك خلال الفترة الماضية، أو لمن يريد استكمال إجراءات حجج الاستحكام الصادرة سابقاً سواءً إجراءات الاستحكام أو طلبات التعديلات الشكلية.

وأكد أنه على صاحب الطلب الدخول على المنصة لتعبئة نموذج الطلب، ويرفق معه ما يدعم من وثائق تملك أياً كان نوعها، ثم يأخذ رقم الطلب ويذهب لأي مكتب مساحي معتمد لاعتماد الرفع المساحي عن طريق المنصة.

وأضاف أن الطلب لا بد أن يكون مستوفياً للشروط، ومنها ألا تكون المساحة المطلوب تملكها داخل حدود الحرمين أو في بطون الأودية أو شعاب الجبال أو المناطق المسماة بالمحرمات، وإذا كان الطلب مستوفياً الشروط يتقدم به المواطن لتنظر اللجان في طلبه.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
ههههه ليه زعلانه
ابن حزم
الله يرده إلى أهله سالم معافا
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
عاشق النصر
سيعود النصر شامخا رغم انف الحاقدين
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله

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