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نواف العابد يلعب لأول مرة أمام فريقه السابق "الهلال"

Time منذ 8 دقائق
Views 1300
نواف العابد يلعب لأول مرة أمام فريقه السابق "الهلال"

طلال الغامدي (صدى):
يستعد اللاعب نواف العابد لخوض مباراته الأولى غدًا الخميس أمام فريقه السابق والذي لعب فيه لأكثر من 10 سنوات.

ويلتقي الشباب أمام الهلال على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت تقارير أن هذه المباراة ستكون عاطفية بالدرجة الأولى للعابد الذي بدأ حياته بالفئات السنية للهلال حتى وصل للفريق الأول الذي قضى فيه قرابة 10 سنوات، وفقًا لقناة " العربية ".

وأضافت" لم تكن علاقة العابد بناديه جيدة على الصعيد الفني في السنتين الأخيرتين بعد توالي الإصابات على اللاعب والتي أبعدته عن الفريق كثيراً خاصة في الموسم الماضي".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. حفظك الله يا صاحب السمو الأمير تركي الفيصل ..
جاسم
شوي فيهم والله يستاهلون ما جاهم وخصوصا التسهيلات
ابو وليد
شينه ولو حطت مكيات وفلتر

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