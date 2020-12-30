نواف العابد يلعب لأول مرة أمام فريقه السابق "الهلال"

طلال الغامدي (صدى):
يستعد اللاعب نواف العابد لخوض مباراته الأولى غدًا الخميس أمام فريقه السابق والذي لعب فيه لأكثر من 10 سنوات.
ويلتقي الشباب أمام الهلال على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وذكرت تقارير أن هذه المباراة ستكون عاطفية بالدرجة الأولى للعابد الذي بدأ حياته بالفئات السنية للهلال حتى وصل للفريق الأول الذي قضى فيه قرابة 10 سنوات، وفقًا لقناة " العربية ".
وأضافت" لم تكن علاقة العابد بناديه جيدة على الصعيد الفني في السنتين الأخيرتين بعد توالي الإصابات على اللاعب والتي أبعدته عن الفريق كثيراً خاصة في الموسم الماضي".