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إغلاق أقسام العناية المركزة في مستشفى بمكة 

Time منذ 15 دقيقة
Views 1395
إغلاق أقسام العناية المركزة في مستشفى بمكة 

مكة المكرمة (صدى):
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، قرارًا للجنة المختصة في مخالفات المنشآت الصحية الخاصة، لإغلاق قسمي العناية المركزة والعمليات بمستشفى خاص بمكة، وجاء ذلك بسبب وجود مخالفات جسيمة تمس صحة وسلامة قاطني البلد الحرام.

ومن جهته، قام مساعد المدير العام للالتزام الدكتور حاتم بن عبد العزيز خوقير، بتوجيه لجنة معتمدة لتنفيذ القرار في حينه، وجرى إغلاق قسمَي العناية المركزة والعمليات ومنع استخدامهما إلا بعد تلافي الملاحظات ووقوف لجنة مختصة لتقييم الوضع والرفع بتوصياتها.

ودعت الشؤون الصحية بالمنطقة، المنشآت الصحية إلى التقيد بالإجراءات الصحية والتنظيمات التابعة لها، وعدم التهاون في اتخاذ أي تدابير قد تمسّ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. حفظك الله يا صاحب السمو الأمير تركي الفيصل ..
جاسم
شوي فيهم والله يستاهلون ما جاهم وخصوصا التسهيلات
ابو وليد
شينه ولو حطت مكيات وفلتر

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