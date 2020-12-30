الآسيوي يُلغي كأس آسيا للشباب والناشئين 2021

نواف السالم (صدى):
ألغى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بطولتي كأس آسيا للشباب " تحت 19 عامًا " والناشئين " تحت 16 عامًا "، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.
ويأتي قرار الاتحاد الآسيوي، على خلفية الاجتماع الذي عقده الاتحاد، في ظل قرار الاتحاد الدولي " فيفا " بإلغاء بطولتي كأس العالم للشباب "تحت 20 عامًا"، والناشئين "تحت 16 عامًا" لعام 2021.
وكان مقررًا لبطولة كأس آسيا للشباب أن تقام في أوزبكستان، في مارس 2021، بينما تقام بطولة الناشئين بالبحرين في إبريل 2021.
يذكر أن منتخب المملكة للشباب "19 عامًا"، قد تأهل إلى كأس آسيا، من أجمل الدفاع عن لقبه الذي توج به في 2018، في حين تأهل منتخب الناشئين إلى البطولة الآسيوية بوصفه بطل مجموعته في التصفيات.