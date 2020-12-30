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المملكة تؤكد رفضها لأي إملاءات أو تدخلات في شؤونها القضائية

Time منذ ساعة
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المملكة تؤكد رفضها لأي إملاءات أو تدخلات في شؤونها القضائية

جنيف (صدى):
أكد مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل أن المملكة تتمتع بقضاء نزيه ومستقل، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بسيادة نظامها القضائي من أي طرف كان, مشددًا على رفض المملكة لأي إملاءات للتدخل في الشأن القضائي في البلاد

وأوضح المندوب الدائم في حديثه مع نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ندى الناشف أن المملكة اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات تاريخية ومهمة في مجال حقوق المرأة وتمكينها على جميع الأصعدة، وأن ذلك جاء بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله – واهتمام مباشر من سمو ولي عهده الأمين .

وطالب الدكتور الواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان واحترام سيادة واستقلال الدول وأحكام أجهزتها القضائية. ا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. حفظك الله يا صاحب السمو الأمير تركي الفيصل ..
جاسم
شوي فيهم والله يستاهلون ما جاهم وخصوصا التسهيلات
ابو وليد
شينه ولو حطت مكيات وفلتر

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