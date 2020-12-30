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المملكة تدين بأشد وأقسى العبارات العمل الإرهابي الجبّان الذي استهدف مطار عدن

Time منذ ساعة
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المملكة تدين بأشد وأقسى العبارات العمل الإرهابي الجبّان الذي استهدف مطار عدن

الرياض (صدى):
تدين حكومة المملكة العربية السعودية بأشد وأقسى العبارات، العمل الإرهابي الجبّان الذي استهدف مطار عدن اليوم، وأوقع عدداً من القتلى والمصابين، تزامنًا مع وصول الطائرة التي تُقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

إن هذا العمل الغادر الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب؛ بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته.

تؤكد المملكة العربية السعودية تضامنها ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، وكلها ثقة بأن حادثة اليوم لن تزيدهم إلا إصرارًا وثباتًا في تحقيق طموحاتهم واستعادة شرعيتهم.خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. حفظك الله يا صاحب السمو الأمير تركي الفيصل ..
جاسم
شوي فيهم والله يستاهلون ما جاهم وخصوصا التسهيلات
ابو وليد
شينه ولو حطت مكيات وفلتر

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