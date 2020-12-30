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مدرب النصر الجديد يفتح النار على فيتوريا بسبب أمر خطير 

Time منذ 3 دقائق
Views 1178
مدرب النصر الجديد يفتح النار على فيتوريا بسبب أمر خطير 

طلال الغامدي (صدى):
فتح المدرب الجديد والمؤقت لنادي النصر، الكرواتي آلين هورفت، النار على البرتغالي روي فيتوريا، قائلا إنه وجد اللاعبين في حالة بدنية وذهنية سيئة.

وأضاف " هورفت ":"  نحن بحاجة إلى تحليل وضع الفريق بشكل عميق، ولا نعرف ما الذي فعله الجهاز الفني السابق مع هؤلاء اللاعبين، لأن الانطباع الأول الذي وجدناه، أنهم في حالة بدنية وذهنية سيئة ".

ولفت:" كان لدى إدارة النادي توقعات كبيرة لهذا الموسم، وقد استثمر الكثير من المال في الفريق الأول، لكن النتيجة كانت عكس المتوقع، وسنحاول الاستفادة من الفرصة التي أتيحت لنا بأفضل طريقة ممكنة، وأنا متأكد من أننا مستعدون لذلك ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. ههههههههههههههههذا صدق او تنثيييل ..........!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
خيبكي الله يافاقده نفسك .. .. ليس كل النساء مثلك ومثل اشباهك ياالتافهه .. اقطمي واقمطي وانطمي ..
الزعيم العالمي
فقر فشل فشل فقر فقر فشل فشل فقر فقر فقرررررفقرررررفقر 🤪🤪🤪👊🏻🤭
ابو يزن
الي يدعمون هذا النادي دون المساواة بين الأنديه الاخري وهذه النتيجة المنافسه علي الهبوط ولن يرجع مادام هذه التفرقه ولن يرجع الي وضعه الطبيعي من اندية الوسط مادام هذه الاموال تدفع له عن غيره
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه ..

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