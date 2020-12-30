مدرب النصر الجديد يفتح النار على فيتوريا بسبب أمر خطير 

طلال الغامدي (صدى):
فتح المدرب الجديد والمؤقت لنادي النصر، الكرواتي آلين هورفت، النار على البرتغالي روي فيتوريا، قائلا إنه وجد اللاعبين في حالة بدنية وذهنية سيئة.
وأضاف " هورفت ":" نحن بحاجة إلى تحليل وضع الفريق بشكل عميق، ولا نعرف ما الذي فعله الجهاز الفني السابق مع هؤلاء اللاعبين، لأن الانطباع الأول الذي وجدناه، أنهم في حالة بدنية وذهنية سيئة ".
ولفت:" كان لدى إدارة النادي توقعات كبيرة لهذا الموسم، وقد استثمر الكثير من المال في الفريق الأول، لكن النتيجة كانت عكس المتوقع، وسنحاول الاستفادة من الفرصة التي أتيحت لنا بأفضل طريقة ممكنة، وأنا متأكد من أننا مستعدون لذلك ".