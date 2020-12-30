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شاهد.. طبيب يوضح طريقة العلاج المناعي لمحاربة السرطان 

Time منذ 17 دقيقة
Views 1385
شاهد.. طبيب يوضح طريقة العلاج المناعي لمحاربة السرطان 

عادل الحربي (صدى):
كشف المشرف العام لمستشفى الملك فيصل التخصصي، الدكتور ماجد الفياض، عن طريقة العلاج المحارب للسرطان من خلال أخذ خلايا المناعة من المريض.

وقال " الفياض " خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية:" يتم توفير العلاج المناعي لمرضى السرطان من خلال أخذ خلايا المناعة من المريض وإعادة برمجتها لكي تحارب خلايا السرطان عن طريق تعديلها جينيا وإضافة بروتينات معينة تجعلها تتعرف على خلايا السرطان كعدو ".

وأضاف:"  بعد تعديلها وراثيا يتم حقن الجسم بها مرة أخرى، فتهاجم خلايا السرطان كما تهاجم خلايا المناعة البكتيرية في الجسم ".

وأوضح:" أي إنسان يصاب بإلتهاب يكون هناك تعرف من خلايا المناعة بأن هذا جسم غريب لأن هناك بكتيريا فتحاربه خلايا المناعة وتقضي على البكتيريا والذي يتم هو برمجة الخلايا المناعية في جسم المريض لكي تتعرف على خلايا السرطان كأنه جسم غريب وبالتالي تحاربه وتقتلها وينتهي المرض ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. ههههههههههههههههذا صدق او تنثيييل ..........!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
خيبكي الله يافاقده نفسك .. .. ليس كل النساء مثلك ومثل اشباهك ياالتافهه .. اقطمي واقمطي وانطمي ..
الزعيم العالمي
فقر فشل فشل فقر فقر فشل فشل فقر فقر فقرررررفقرررررفقر 🤪🤪🤪👊🏻🤭
ابو يزن
الي يدعمون هذا النادي دون المساواة بين الأنديه الاخري وهذه النتيجة المنافسه علي الهبوط ولن يرجع مادام هذه التفرقه ولن يرجع الي وضعه الطبيعي من اندية الوسط مادام هذه الاموال تدفع له عن غيره
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه ..

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