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"النقل" تحذر مستخدمي طريق "العلا - حائل" 

Time منذ 47 دقيقة
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"النقل" تحذر مستخدمي طريق "العلا - حائل" 

الرياض (صدى):
دعا فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة، مرتادي طريق " العلا- حائل "، إلى الحذر وتهدئة السرعة نظراً لهطول الأمطار على الطريق.

وأضاف:" تنبيه لمستخدمي طريق " العلا - حائل " بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لهطول الامطار على الطريق، لسلامتكم جرى التنويه ".

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، على المملكة.

ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الممطرة على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك الحدود الشمالية والشرقية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. ههههههههههههههههذا صدق او تنثيييل ..........!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
خيبكي الله يافاقده نفسك .. .. ليس كل النساء مثلك ومثل اشباهك ياالتافهه .. اقطمي واقمطي وانطمي ..
الزعيم العالمي
فقر فشل فشل فقر فقر فشل فشل فقر فقر فقرررررفقرررررفقر 🤪🤪🤪👊🏻🤭
ابو يزن
الي يدعمون هذا النادي دون المساواة بين الأنديه الاخري وهذه النتيجة المنافسه علي الهبوط ولن يرجع مادام هذه التفرقه ولن يرجع الي وضعه الطبيعي من اندية الوسط مادام هذه الاموال تدفع له عن غيره
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه ..

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