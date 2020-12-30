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اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة في محيط قصر المعاشيق

Time منذ ساعة
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اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة في محيط قصر المعاشيق

فهمي محمد (صدى):

أفادت وسائل إعلامية، أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة في محيط قصر المعاشيق‎.

وكانت ترددت أنباء عن سماع دوي انفجار بالقرب من قصر المعاشيق الذي نقل إليه مجلس الوزراء اليمني بعد هجوم على مطار عدن.

ويذكر أن وزراء الحكومة اليمنية الجديدة تعرضوا لهجوم إرهابي لدى وصولهم إلى مطار عدن لممارسة مهامهم.

ومن جانبه، علق سفير خادم الحرمين لدى اليمن محمد آل جابر، على استهداف الحكومة اليمنية عند وصولها  مطار عدن، قائلا:" عمل إرهابي جبان يستهدف كل الشعب اليمني وأمنه واستقراره وحياته اليومية ".

وأضاف " آل جابر ":" استهداف الحكومة اليمنية يؤكد حجم الخيبة والتخبط التي وصل لها صانعو الموت والتدمير  نتيجة نجاح تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومةاليمنية ومباشرتها للبدء في مهامها لخدمة الشعب اليمني ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. ههههههههههههههههذا صدق او تنثيييل ..........!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
خيبكي الله يافاقده نفسك .. .. ليس كل النساء مثلك ومثل اشباهك ياالتافهه .. اقطمي واقمطي وانطمي ..
الزعيم العالمي
فقر فشل فشل فقر فقر فشل فشل فقر فقر فقرررررفقرررررفقر 🤪🤪🤪👊🏻🤭
ابو يزن
الي يدعمون هذا النادي دون المساواة بين الأنديه الاخري وهذه النتيجة المنافسه علي الهبوط ولن يرجع مادام هذه التفرقه ولن يرجع الي وضعه الطبيعي من اندية الوسط مادام هذه الاموال تدفع له عن غيره
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه ..

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