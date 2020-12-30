لاعب كرة قدم يخلع قميصه وسرواله للاحتفال بتسجيله هدف (صورة)

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول اللاعب الباراجوياني "راؤول بوباديلا" مهاجم فريق "جواراني" الحالي، و"بوروسيا مونشنجلادباخ" و"أوجسبورج" السابق، بعد أن خلع سرواله، عقب فوز فريقه في الدقيقة الأخيرة.
وكان "بوباديلا " الذي يلعب الآن مع فريق "جواراني" في موطنه باراجواي، قد سجل هدفًا مثيرًا في وقت متأخر ليفوز على ليبرتاد، الأسبوع الماضي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وكان اللاعب سعيدًا بالهدف إلى الحد الذي دفعه إلى نزع قميصه، ثم خفض أيضا سرواله القصير، في حين لم يتخذ الحكم أي إجراء في ذلك الوقت.
واعتذر اللاعب لزوجته لما قام به على العلن، وحاول لاعب "باراجواي" الدولي السخرية من الأمر، قائلا: "آسف على احتفالي.. آمل ألا ترى زوجتي ذلك".