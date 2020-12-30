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سماع دوي انفجار بالقرب من قصر المعاشيق الذي نقل إليه مجلس الوزراء اليمني 

Time منذ 10 دقائق
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سماع دوي انفجار بالقرب من قصر المعاشيق الذي نقل إليه مجلس الوزراء اليمني 

فهمي محمد (صدى):
ترددت أنباء عن سماع دوي انفجار بالقرب من قصر المعاشيق الذي نقل إليه مجلس الوزراء اليمني بعد هجوم على مطار عدن.

وكان وزراء الحكومة اليمنية الجديدة تعرضوا لهجوم إرهابي لدى وصولهم إلى مطار عدن لممارسة مهامهم.

ومن جانبه، علق سفير خادم الحرمين لدى اليمن محمد آل جابر، على استهداف الحكومة اليمنية عند وصولها  مطار عدن، قائلا:" عمل إرهابي جبان يستهدف كل الشعب اليمني وأمنه واستقراره وحياته اليومية ".

وأضاف " آل جابر ":" استهداف الحكومة اليمنية يؤكد حجم الخيبة والتخبط التي وصل لها صانعو الموت والتدمير  نتيجة نجاح تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومةاليمنية ومباشرتها للبدء في مهامها لخدمة الشعب اليمني ".

وأوضح " آل جابر ":" ‏سيمضي الاتفاق قدما، وسيتحقق السلام والأمن والاستقرار بعزيمة اليمنيين وحكومتهم الشجاعة، والتحالف بقيادة المملكة مستمر في الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومتة الشرعية ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. تستاهل الإعدام ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم جميع .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ارهابي مجرم فاسد ..

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