الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. لحظة سقوط صواريخ الحوثي على مطار عدن

Time منذ 11 دقيقة
Views 1288
Comment 1
شاهد.. لحظة سقوط صواريخ الحوثي على مطار عدن

فهمي محمد (صدى):
رصد مقطع فيديو لحظة سقوط صواريخ على مطار عدن، اليوم الأربعاء؛ فيما لفتت مصادر طبية إلى وقوع 10 قتلى جرّاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف المطار.

ووفقا للمعلومات الواردة، فإن صاروخين استهدفا مطار عدن انطلقا من منطقة الجند في تعز الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين ذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أن مطار عدن تعرض لقصف بصواريخ طويلة المدى.

وألقى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، المسؤولية على ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، قائلا:" نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير ".

وأوضح أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن:"  لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني، وأن دماءنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين، نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. تستاهل الإعدام ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم جميع .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ارهابي مجرم فاسد ..

أخر الأخبار

لاعب كرة قدم يخلع قميصه وسرواله للاحتفال بتسجيله هدف (صورة)
لاعب كرة قدم يخلع قميصه وسرواله للاحتفال بتسجيله هدف (صورة)
Time منذ 3 دقائق Views 1149
سماع دوي انفجار بالقرب من قصر المعاشيق الذي نقل إليه مجلس الوزراء اليمني 
سماع دوي انفجار بالقرب من قصر المعاشيق الذي نقل إليه مجلس الوزراء اليمني 
Time منذ 10 دقائق Views 1302
شاهد.. لحظة سقوط صواريخ الحوثي على مطار عدن
شاهد.. لحظة سقوط صواريخ الحوثي على مطار عدن
Time منذ 11 دقيقة Views 1288
امرأة تعذب خادمتها حتى الموت
امرأة تعذب خادمتها حتى الموت
Time منذ 19 دقيقة Views 436
شاهد.. صورة نادرة لاحتضان الملك سعود لابنه الأمير منصور قبل 70 عامًا
شاهد.. صورة نادرة لاحتضان الملك سعود لابنه الأمير منصور قبل 70 عامًا
Time منذ 27 دقيقة Views 1492
وليد الفراج: النصر سيواجه أزمة خطيرة في الدوري
وليد الفراج: النصر سيواجه أزمة خطيرة في الدوري
Time منذ 35 دقيقة Views 1790
الموارد البشرية توضح تفاصيل مبادرة "تحسين التعاقد"
الموارد البشرية توضح تفاصيل مبادرة "تحسين التعاقد"
Time منذ 43 دقيقة Views 1516
شاهد.. تقليد رنا الأبيض للفنانة منى واصف يُثير الدهشة
شاهد.. تقليد رنا الأبيض للفنانة منى واصف يُثير الدهشة
Time منذ 55 دقيقة Views 682
مفاجأة غير متوقعة بسبب قط
مفاجأة غير متوقعة بسبب قط
Time منذ ساعة Views 340
ركوب الخيل أكثر متعة على شاطىء اللاجونا
ركوب الخيل أكثر متعة على شاطىء اللاجونا
Time منذ ساعة Views 445