شاهد.. لحظة سقوط صواريخ الحوثي على مطار عدن

فهمي محمد (صدى):
رصد مقطع فيديو لحظة سقوط صواريخ على مطار عدن، اليوم الأربعاء؛ فيما لفتت مصادر طبية إلى وقوع 10 قتلى جرّاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف المطار.
ووفقا للمعلومات الواردة، فإن صاروخين استهدفا مطار عدن انطلقا من منطقة الجند في تعز الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين ذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أن مطار عدن تعرض لقصف بصواريخ طويلة المدى.
وألقى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، المسؤولية على ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، قائلا:" نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير ".
وأوضح أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن:" لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني، وأن دماءنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين، نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل ".