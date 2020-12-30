شاهد.. صورة نادرة لاحتضان الملك سعود لابنه الأمير منصور قبل 70 عامًا

عادل الحربي (صدى):
أظهرت صورة نادرة لاحتضان الملك سعود بن عبدالعزيز- طيب الله ثراه- لابنه الأمير منصور بن سعود، أثناء زيارة المنطقة الشرقية.
وبدا في الصورة النادرة الأمير سعود بن جلوي، يقف خلف الملك سعود-رحمه الله- حيث التقطت الصور في الظهران عام 1370 هـ" 1950 م ".
وكانت صورة نادرة أظهرت الملك سعود بن عبدالعزيز- طيب الله ثراه- أثناء حضوره مأدبة طعام، حيث لاقت تفاعلا وانتشارا واسعا من قبل المواطنين.
وانتشرت صورة تاريخية للملك سعود أثناء مبايعته لولاية العهد في مكة المكرمة عام 1933م.
وظهر الملك في الصورة التي نشرها الحساب الرسمي لمؤسسة " الملك سعود "، وهو جالسًا، وحوله من اليمين، الأمراء : ناصر بن عبدالعزيز ، فيصل بن تركي بن عبدالعزيز أحمد بن عبدالرحمن ، محمد بن عبدالعزيز ، فيصل بن عبدالعزيز ( الملك فيصل )، رحمهم الله جميعًا.