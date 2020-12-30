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تعليق " آل جابر " على استهداف الحكومة اليمنية أثناء وصولها مطار عدن

Time منذ 8 دقائق
Views 1236
تعليق " آل جابر " على استهداف الحكومة اليمنية أثناء وصولها مطار عدن

فهمي محمد (صدى):
علق سفير خادم الحرمين لدى اليمن محمد آل جابر، على استهداف الحكومة اليمنية عند وصولها  مطار عدن، قائلا:" عمل إرهابي جبان يستهدف كل الشعب اليمني وأمنه واستقراره وحياته اليومية ".

وأضاف " آل جابر ":" استهداف الحكومة اليمنية يؤكد حجم الخيبة والتخبط التي وصل لها صانعو الموت والتدمير  نتيجة نجاح تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومةاليمنية ومباشرتها للبدء في مهامها لخدمة الشعب اليمني ".

وأوضح " آل جابر ":" ‏سيمضي الاتفاق قدما، وسيتحقق السلام والأمن والاستقرار بعزيمة اليمنيين وحكومتهم الشجاعة، والتحالف بقيادة المملكة مستمر في الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومتة الشرعية ".

وكان وزراء الحكومة اليمنية الجديدة لدى وصولهم إلى المطار تعرضوا لهجوم إرهابي، بالتزامن مع وصولهم إلى مطار عدن لممارسة مهامهم.

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أحدث التعليقات

سعيد
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بيتكم في قراءة القران الكريم اللة نسأل الهداية لى ولكم وللجميع
ابو وليد
فريق ابو خرقه تعدى الدفع الرباعي نتائج المباريات اللتي تحسب لصالحه زورا وبهتانا ووصل الى الملاعب والحصول على ملعب الجامعه بدون وجه حق مع العلم انه فريق فاشل وكما نرى فهو يصارع على الهبوط -- تخيلو يهبط ويصبح اول فريق في الدرجه الثانيه عنده ملعب خاص
منصور السبيعي
اللة يوفقه ويكتب أجره أضعاف مضاعفه .. انا أشهد انه كفو وأبن كفو ... ياللة ان ترزقه وتعوضه بأكثر منها .. واللة ياجماعة عيني دمعت لفعل هذا الرجل الشهم الكريم النبيل .. راحم الضعوف في دنيا صعبة .. دنيا تفترس الضعفاء الذين يسخر لهم اللة امثال هذا الرجل العظيم
علمنديالي
الهلال زعيم واقول كل فقراوي يقولون الصراخ على قدر الألم
الملل5
الزرع من اول البذرة والسقيا والاعتناء وحمايتها وسؤال الله البركة تربية الابناء مثل البذرة

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