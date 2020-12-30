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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

Time منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 13.32 نقطة ليقفل عند مستوى 8760.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 245 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 335 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات وقت اللياقة، وإم آي سي، ونادك، وجبسكو، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات نسيج، والخليج للتدريب، وإكسترا، والتصنيع، وفيبكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.71% و 4.46%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والكابلات السعودية، والتصنيع، والإنماء، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ساكو، والكابلات السعودية، ومهارة، والفخارية، ووقت اللياقة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 753.46 نقطة ليقفل عند مستوى 24974.65 نقطة، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 425 ألف سهم تقاسمتها 791 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
فريق ابو خرقه تعدى الدفع الرباعي نتائج المباريات اللتي تحسب لصالحه زورا وبهتانا ووصل الى الملاعب والحصول على ملعب الجامعه بدون وجه حق مع العلم انه فريق فاشل وكما نرى فهو يصارع على الهبوط -- تخيلو يهبط ويصبح اول فريق في الدرجه الثانيه عنده ملعب خاص
منصور السبيعي
اللة يوفقه ويكتب أجره أضعاف مضاعفه .. انا أشهد انه كفو وأبن كفو ... ياللة ان ترزقه وتعوضه بأكثر منها .. واللة ياجماعة عيني دمعت لفعل هذا الرجل الشهم الكريم النبيل .. راحم الضعوف في دنيا صعبة .. دنيا تفترس الضعفاء الذين يسخر لهم اللة امثال هذا الرجل العظيم
علمنديالي
الهلال زعيم واقول كل فقراوي يقولون الصراخ على قدر الألم
الملل5
الزرع من اول البذرة والسقيا والاعتناء وحمايتها وسؤال الله البركة تربية الابناء مثل البذرة
الملل5
مافي فلوس جوالات ساهر بنك اسرة منين اشتري سيارة

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