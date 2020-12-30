بالفيديو.. عبدالرحمن الفلاج: "السويكت" كرئيس نادي لا ينجح

نواف السالم (صدى):
قال الإعلامي الرياضي، عبدالرحمن الفلاج، إن النصر يحتاج لصدمة فنية لتغيير واقع الفريق الذى تراجع أدائه خلال الفترة الماضية.
وأضاف، خلال استضافته في برنامج "رياضة ميديا"، أن تغيير المدرب يعد خطوة ضرورية لتنفيذ الصدمة الفنية.
كما انتقد رئيس مجلس إدارة النادي،صفوان السويكت، مضيفا أنه إدارياً ممتاز لكنه كرئيس إدارة نادي لا ينجح لكونه لا يمتلك خبرة أو قدرة على قراءة الواقع الرياضي بالصورة التي يتطلبها الواقع.
واستشهد على صحة كلامه بأن إدارة النصر قررت في وقت سابق منح لاعبها عبدالرزاق حمدالله إجازة لمدة شهر ونص قضاها في بلده بحجة الإصابة، مؤكداً أن هذا القرار كان قرار غير صائب وأثرت على حركته بسبب السمنة.