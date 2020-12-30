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بالفيديو.. عبدالرحمن الفلاج: "السويكت" كرئيس نادي لا ينجح

Time منذ 44 دقيقة
Views 1709
بالفيديو.. عبدالرحمن الفلاج: "السويكت" كرئيس نادي لا ينجح

نواف السالم (صدى):
قال الإعلامي الرياضي، عبدالرحمن الفلاج، إن النصر يحتاج لصدمة فنية لتغيير واقع الفريق الذى تراجع أدائه خلال الفترة الماضية.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "رياضة ميديا"، أن تغيير المدرب يعد خطوة ضرورية لتنفيذ الصدمة الفنية.

كما انتقد رئيس مجلس إدارة النادي،صفوان السويكت، مضيفا أنه إدارياً ممتاز لكنه كرئيس إدارة نادي لا ينجح لكونه لا يمتلك خبرة أو قدرة على قراءة الواقع الرياضي بالصورة التي يتطلبها الواقع.

واستشهد على صحة كلامه بأن إدارة النصر قررت في وقت سابق منح لاعبها عبدالرزاق حمدالله إجازة لمدة شهر ونص قضاها في بلده بحجة الإصابة، مؤكداً أن هذا القرار كان قرار غير صائب وأثرت على حركته بسبب السمنة.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
فريق ابو خرقه تعدى الدفع الرباعي نتائج المباريات اللتي تحسب لصالحه زورا وبهتانا ووصل الى الملاعب والحصول على ملعب الجامعه بدون وجه حق مع العلم انه فريق فاشل وكما نرى فهو يصارع على الهبوط -- تخيلو يهبط ويصبح اول فريق في الدرجه الثانيه عنده ملعب خاص
منصور السبيعي
اللة يوفقه ويكتب أجره أضعاف مضاعفه .. انا أشهد انه كفو وأبن كفو ... ياللة ان ترزقه وتعوضه بأكثر منها .. واللة ياجماعة عيني دمعت لفعل هذا الرجل الشهم الكريم النبيل .. راحم الضعوف في دنيا صعبة .. دنيا تفترس الضعفاء الذين يسخر لهم اللة امثال هذا الرجل العظيم
علمنديالي
الهلال زعيم واقول كل فقراوي يقولون الصراخ على قدر الألم
الملل5
الزرع من اول البذرة والسقيا والاعتناء وحمايتها وسؤال الله البركة تربية الابناء مثل البذرة
الملل5
مافي فلوس جوالات ساهر بنك اسرة منين اشتري سيارة

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