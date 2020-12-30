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اعتماد ‏اشتراطات جديدة لنشاط بيع أسطوانات غاز البترول المسال

Time منذ 58 دقيقة
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اعتماد ‏اشتراطات جديدة لنشاط بيع أسطوانات غاز البترول المسال

الرياض (صدى):
أعلن ماجد الحقيل، وزير الإسكان والشؤون البلدية والقروية، اليوم الأربعاء، عن اعتماد لائحة نشاط بيع "أسطوانات غاز البترول المسال" والتي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وتطوير البيئة الداخلية للمحلات التجارية سعياً للارتقاء بكافة الخدمات البلدية للمستفيدين.

وتأتي اللائحة ضمن الحزمة الثانية من مشروع تحسين بيئة أعمال الأنشطة التجارية، والتي تهدف إلى تحسين البيئة الداخلية للمحلات، تسهيل الخدمة للمستفيدين، تحسين المشهد الحضري للمدينة، فيما هناك أدوات مبتكرة يمكن تجربتها، منها: تحديث اشتراطات اللوحات التجارية الخارجية.

وتشمل تلك الأدوات: الإلزام بلوحة واحدة في مكان محدد وبمحتوى ومقاسات محددة، واشتراطات خاصة بدخول شاحنات وسيارات المستفيدين للمحل، واشتراط مضخة وتوفير التدريب إعادة تعبئة الغاز، فيما مواقع توفر الأسطوانات هي: محلات مستقلة في مراكز الخدمة (محطات وقود)، أقفاص في ساحات المولات والأسواق المركزية، المحلات على الشوارع التجارية، مكائن ذاتية الخدمة في ساحات الموات والأسواق المركزية.

وتعد الآثار المتوقعة للتسهيلات الجديدة هي: الاستفادة من قائمة فحص موحدة، تقديم خدمة للمستفيد بطريقة أسهل، فضلًا عن زيادة مستوى الشفافية وتسهيل الرقابة.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
فريق ابو خرقه تعدى الدفع الرباعي نتائج المباريات اللتي تحسب لصالحه زورا وبهتانا ووصل الى الملاعب والحصول على ملعب الجامعه بدون وجه حق مع العلم انه فريق فاشل وكما نرى فهو يصارع على الهبوط -- تخيلو يهبط ويصبح اول فريق في الدرجه الثانيه عنده ملعب خاص
منصور السبيعي
اللة يوفقه ويكتب أجره أضعاف مضاعفه .. انا أشهد انه كفو وأبن كفو ... ياللة ان ترزقه وتعوضه بأكثر منها .. واللة ياجماعة عيني دمعت لفعل هذا الرجل الشهم الكريم النبيل .. راحم الضعوف في دنيا صعبة .. دنيا تفترس الضعفاء الذين يسخر لهم اللة امثال هذا الرجل العظيم
علمنديالي
الهلال زعيم واقول كل فقراوي يقولون الصراخ على قدر الألم
الملل5
الزرع من اول البذرة والسقيا والاعتناء وحمايتها وسؤال الله البركة تربية الابناء مثل البذرة
الملل5
مافي فلوس جوالات ساهر بنك اسرة منين اشتري سيارة

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