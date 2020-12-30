"الصحة" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن توفر وظائف هندسية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس .
وأكدت " الصحة " أن التخصصات المطلوبة هي " علوم حاسب ، تقنية معلومات ، هندسة شبكات ، هندسة برمجيات ، نظم معلومات ، أمن سيبراني ، أمن معلومات " .
وأبانت الوظائف المطلوبة على النحو التالي : مهندس كهربائي ، مهندس ميكانيكي ، أخصائي حاسب آلي ، أخصائي شبكات ، أخصائي محلل ومصمم نظم ، أخصائي أمن معلومات " .
الوثائق المطلوبة :
- وثيقة التخرج بها التقدير العام ، والنسبة المئوية ، أو المعدل التراكمي ، وتاريخ التخرج .
- بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الخارجية ، يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم ، مع إرفاق مفاتيح المعدل ، والسجل الأكاديمي .
- شهادة برنت التأمينات ، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرة .
وحول موعد التقديم ، أكدت الوزرة أنه متاح بدءً من غد الخميس الموافق 16 / 5 / 1442 هـ الموافق 31 / 12 / 2020 م ، وحتى يوم الأربعاء 29 / 5 / 1442 هـ ، الموافق 13 / 1 / 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا