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"الصحة" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
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"الصحة" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن توفر وظائف هندسية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس .

وأكدت " الصحة " أن التخصصات المطلوبة هي " علوم حاسب ، تقنية معلومات ، هندسة شبكات ، هندسة برمجيات ، نظم معلومات ، أمن سيبراني ، أمن معلومات " .

وأبانت الوظائف المطلوبة على النحو التالي : مهندس كهربائي ، مهندس ميكانيكي ، أخصائي حاسب آلي ، أخصائي شبكات ، أخصائي محلل ومصمم نظم ، أخصائي أمن معلومات " .

الوثائق المطلوبة :

- وثيقة التخرج بها التقدير العام ، والنسبة المئوية ، أو المعدل التراكمي ، وتاريخ التخرج .

- بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الخارجية ، يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم ، مع إرفاق مفاتيح المعدل ، والسجل الأكاديمي .

- شهادة برنت التأمينات ، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرة .

وحول موعد التقديم ، أكدت الوزرة أنه متاح بدءً من غد الخميس الموافق 16 / 5 / 1442 هـ الموافق 31 / 12 / 2020 م ، وحتى يوم الأربعاء 29 / 5 / 1442 هـ ، الموافق 13 / 1 / 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

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أحدث التعليقات

ابو وليد
فريق ابو خرقه تعدى الدفع الرباعي نتائج المباريات اللتي تحسب لصالحه زورا وبهتانا ووصل الى الملاعب والحصول على ملعب الجامعه بدون وجه حق مع العلم انه فريق فاشل وكما نرى فهو يصارع على الهبوط -- تخيلو يهبط ويصبح اول فريق في الدرجه الثانيه عنده ملعب خاص
منصور السبيعي
اللة يوفقه ويكتب أجره أضعاف مضاعفه .. انا أشهد انه كفو وأبن كفو ... ياللة ان ترزقه وتعوضه بأكثر منها .. واللة ياجماعة عيني دمعت لفعل هذا الرجل الشهم الكريم النبيل .. راحم الضعوف في دنيا صعبة .. دنيا تفترس الضعفاء الذين يسخر لهم اللة امثال هذا الرجل العظيم
علمنديالي
الهلال زعيم واقول كل فقراوي يقولون الصراخ على قدر الألم
الملل5
الزرع من اول البذرة والسقيا والاعتناء وحمايتها وسؤال الله البركة تربية الابناء مثل البذرة
الملل5
مافي فلوس جوالات ساهر بنك اسرة منين اشتري سيارة

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