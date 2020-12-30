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مجلس الشورى يوجه "الموارد البشرية" بتمكين المواطنين من التظلم

Time منذ ساعة
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مجلس الشورى يوجه "الموارد البشرية" بتمكين المواطنين من التظلم

الرياض (صدى):
طالب مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية لتطوير برامج تحفيز مبتكرة ووضع مؤشرات لتطوير وتمكين المواطنين للوصول للإدارة الوسطى في شركات القطاع الخاص للقطاعات المستهدفة لخلق بيئة جاذبة ومستدامة.

ووجه " الشورى " في جلسته المنعقدة اليوم والتي ناقش خلالها التقرير المالي للوزارة حول مدى تفعيل الوزارة للمبادئ الحقوقية المهمة التي قررتها المادة الثالثة من نظام العمل، ومدى تطوير آلية محوكمة وشفافة تؤكد النهج الحقوقي الذي قررته هذه المادة وتمكن المواطنين من التظلم والبت في تظلماتهم بما يحقق الإنصاف ويعزز النزاهة .

بينما وجه بعض أعضاء الشورى انتقادات للوزارة فيما يتعلق بمشكلة التوطين للوظائف والبطالة خاصةً البطالة المتعلمة،وضعف أداء ومساهمة القطاع غير الربحي، مع توجيه الوزارة بتفعيل كثير من بنود نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية بما يمكنها من الارتقاء بخدماتها.

ووجه " الشورى " الوزارة بتبني خطة وطنية للتوحد بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص و بمشاركة القطاع الخاص، يتم الاستعانة فيها بخبرات الدول المتقدمة المتمرسة، و ذلك للارتقاء بمستوى الرعاية و التأهيل المقدم للمصابين و ذويهم.

كما وجه الوزارة بالثبات على توجهها والعمل بقوة على توطين الوظائف في القطاع الخاص مع العمل على إعداد وتحفيز المواطن ليكون قادراً على إيجاد فرص العمل لذاته وتقديم كافة التسهيلات له في هذا الشأن.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
فريق ابو خرقه تعدى الدفع الرباعي نتائج المباريات اللتي تحسب لصالحه زورا وبهتانا ووصل الى الملاعب والحصول على ملعب الجامعه بدون وجه حق مع العلم انه فريق فاشل وكما نرى فهو يصارع على الهبوط -- تخيلو يهبط ويصبح اول فريق في الدرجه الثانيه عنده ملعب خاص
منصور السبيعي
اللة يوفقه ويكتب أجره أضعاف مضاعفه .. انا أشهد انه كفو وأبن كفو ... ياللة ان ترزقه وتعوضه بأكثر منها .. واللة ياجماعة عيني دمعت لفعل هذا الرجل الشهم الكريم النبيل .. راحم الضعوف في دنيا صعبة .. دنيا تفترس الضعفاء الذين يسخر لهم اللة امثال هذا الرجل العظيم
علمنديالي
الهلال زعيم واقول كل فقراوي يقولون الصراخ على قدر الألم
الملل5
الزرع من اول البذرة والسقيا والاعتناء وحمايتها وسؤال الله البركة تربية الابناء مثل البذرة
الملل5
مافي فلوس جوالات ساهر بنك اسرة منين اشتري سيارة

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