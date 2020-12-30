الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. انفجار يستهدف وزراء الحكومة اليمنية الجديدة لدى وصولهم إلى المطار

Time منذ ساعة
Views 3102
بالفيديو.. انفجار يستهدف وزراء الحكومة اليمنية الجديدة لدى وصولهم إلى المطار

فهمي محمد (صدى):
كشفت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، عن استهداف وزراء الحكومة اليمنية الجديدة لدى وصولهم إلى المطار، بالتزامن مع وصولهم إلى مطار عدن لممارسة مهامهم.

وأوضحت أن الانفجار وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة، لافتة إلى أنه كان ضخمًا وصاحبه إطلاق نار، فضلًا عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى في الانفجارات الثلاثة التي تم بقذائف هاون.

وفي السياق نفسه، أكدت وسائل الإعلام على نقل وزراء الحكومة اليمنية إلى قصر المعاشيق في عدن بعد الانفجار، مضيفة أن طائرة مسيرة تسببت بانفجار داخل صالة المطار، ووزراء الحكومة الجديدة لم يصيبوا بأذى.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الذيب المفترس
لوتسألوني من عذب كياني قلت لاشك ادواردوالهلالي فقدناه ياناس من زماني ماشفته ياعزمنه قبالي جمال الكون كله من خذاني بشوفه ادواردوياعزتالي
خالد الجهني
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم المال الصالح للرجل الصالح) هنيئا له هذا البذل الله يبارك له في ماله
خالد الربياوي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم المال الصالح للرجل الصالح) هنيئا له هذا البذل الله يبارك له في ماله
خالد الجهني
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم المال الصالح للرجل الصالح) هنيئا له هذا البذل الله يبارك له في ماله
خالد الربياوي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم المال الصالح للرجل الصالح) هنيئا له هذا البذل الله يبارك له في ماله

أخر الأخبار

وكيل وزارة العدل اليمنية: محاولة استهداف أعضاء الحكومة لن تؤثر على تنفيذ اتفاق الرياض
وكيل وزارة العدل اليمنية: محاولة استهداف أعضاء الحكومة لن تؤثر على تنفيذ اتفاق الرياض
Time منذ 17 دقيقة Views 1271
خالد العطوي يحصل على جائزة أفضل مدرب في شهر ديسمبر
خالد العطوي يحصل على جائزة أفضل مدرب في شهر ديسمبر
Time منذ 22 دقيقة Views 1309
‏الحكومة اليمنية: قوات التحالف نقلت أعضاء الحكومة وتوفر لهم الحماية
‏الحكومة اليمنية: قوات التحالف نقلت أعضاء الحكومة وتوفر لهم الحماية
Time منذ 26 دقيقة Views 1548
بالصور.. الطفلة الشهيرة "ريناد" تظهر بإطلالة شبابية
بالصور.. الطفلة الشهيرة "ريناد" تظهر بإطلالة شبابية
Time منذ 32 دقيقة Views 523
بالفيديو.. لحظة استقبال قبيلة بالمملكة لأحد أبنائها الذي ولد وعاش في مصر
بالفيديو.. لحظة استقبال قبيلة بالمملكة لأحد أبنائها الذي ولد وعاش في مصر
Time منذ 37 دقيقة Views 1973
بالفيديو.. "آل الشيخ" يكشف عن مطربين موهوبين من اليمن: " تواصلوا معي ! "
بالفيديو.. "آل الشيخ" يكشف عن مطربين موهوبين من اليمن: " تواصلوا معي ! "
Time منذ 42 دقيقة Views 512
وظيفة إدارية شاغرة في مركز أرامكو لريادة الأعمال
وظيفة إدارية شاغرة في مركز أرامكو لريادة الأعمال
Time منذ 47 دقيقة Views 1681
السودان تعزز قواتها على الحدود الإثيوبية استعدادا لهجوم وشيك
السودان تعزز قواتها على الحدود الإثيوبية استعدادا لهجوم وشيك
Time منذ ساعة Views 1718
بالفيديو.. "حساب المواطن" يحذر من أخطاء توقف الدعم
بالفيديو.. "حساب المواطن" يحذر من أخطاء توقف الدعم
Time منذ ساعة Views 1928
اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى الحوثيين في أرض ملعب رياضي باليمن
اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى الحوثيين في أرض ملعب رياضي باليمن
Time منذ ساعة Views 1857