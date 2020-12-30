بالفيديو.. انفجار يستهدف وزراء الحكومة اليمنية الجديدة لدى وصولهم إلى المطار

فهمي محمد (صدى):
كشفت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، عن استهداف وزراء الحكومة اليمنية الجديدة لدى وصولهم إلى المطار، بالتزامن مع وصولهم إلى مطار عدن لممارسة مهامهم.
وأوضحت أن الانفجار وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة، لافتة إلى أنه كان ضخمًا وصاحبه إطلاق نار، فضلًا عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى في الانفجارات الثلاثة التي تم بقذائف هاون.
وفي السياق نفسه، أكدت وسائل الإعلام على نقل وزراء الحكومة اليمنية إلى قصر المعاشيق في عدن بعد الانفجار، مضيفة أن طائرة مسيرة تسببت بانفجار داخل صالة المطار، ووزراء الحكومة الجديدة لم يصيبوا بأذى.